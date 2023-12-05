Стал известен актерский состав ремейка «Жестоких игр»

«Мы так рады возможности поработать вместе, чтобы продолжить наследие „Жестоких игр“, фильма, который остается любимым многими, в том числе и нами! Мы обещаем сделать эту следующую итерацию такой же веселой, дерзкой и раздвигающей границы, как оригинал», — заявили Фишер и Гудман.