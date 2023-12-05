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Стал известен актерский состав ремейка «Жестоких игр»

Юлия Онодэра
Сегодня в 18:01

Стриминговый сервис Prime Video выпустит сериал «Жестокие игры», основанный на одноименном фильме 1999 года. Платформа объявила актерский состав ремейка, сообщил Deadline.

В сериале снимутся Сара Кэтрин Хук («Первое убийство»), Зак Берджесс («Абсолютно все в порядке»), Саванна Ли Смит («Сплетница»), Сара Силва («Американские истории ужасов»), Хобе Кларк («Шершни») и Джон Харлан Ким («Последнее, что он мне сказал»).

Также в проекте примут участие Брук Лена Джонсон («Ты») и Шон Патрик Томас («Тилль»). Кроме того, в «Жестоких играх» можно будет увидеть актеров из оригинального фильма: Клэр Форлани, Никки Кроуфорд, Изабеллу Тальяти, Зика Гудмана и Джона Тенни.

Сценарий новой адаптации романа Шодерло де Лакло «Опасные связи» разработают Фиби Фишер и Сара Гудман. Сериал создадут Sony Pictures Television, Amazon MGM Studios и Original Film.

Он расскажет об элитном колледже в Вашингтоне, где безжалостные сводные брат и сестра готовы пойти на все, чтобы остаться на вершине школьной социальной иерархии. В том числе соблазнить дочь вице-президента США.

Фишер и Гудман станут исполнительными продюсерами шоу. Также разработкой проекта займутся продюсер оригинального фильма Нил Х. Мориц, режиссер «Жестоких игр» 1999 года Роджер Камбл и Павун Шетти.

«Мы так рады возможности поработать вместе, чтобы продолжить наследие „Жестоких игр“, фильма, который остается любимым многими, в том числе и нами! Мы обещаем сделать эту следующую итерацию такой же веселой, дерзкой и раздвигающей границы, как оригинал», — заявили Фишер и Гудман.

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