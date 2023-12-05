Сериал «Основание» продлили на третий сезон

«Я очень рад, что Apple предоставила нам возможность продолжить хронику новаторской галактической саги Азимова. На этот раз ставки для Основания и Империи еще выше, так как Мул выходит на первый план вместе с любимыми фанатами Байтой, Тораном, Эблингом и Магнифико Гигантикусом», — сказал шоураннер и исполнительный продюсер Дэвид С.Гойер.