Реклама
Новости

Сериал «Основание» продлили на третий сезон

Дарья Мельникова
Сегодня в 15:30

Apple TV+ продлил эпическую сагу «Основание», в основе которой лежат книги Айзека Азимова, на третий сезон. Об этом сообщает пресс-служба стрим-сервиса.

«Я очень рад, что Apple предоставила нам возможность продолжить хронику новаторской галактической саги Азимова. На этот раз ставки для Основания и Империи еще выше, так как Мул выходит на первый план вместе с любимыми фанатами Байтой, Тораном, Эблингом и Магнифико Гигантикусом», — сказал шоураннер и исполнительный продюсер Дэвид С.Гойер.

Первый сезон шоу рассказывает о математике Хари Селдоне, который приходит к формуле, идеально предсказывающей конец Галактической империи и уничтожение человеческого общества. Чтобы сохранить знания и обеспечить процветание в будущем, он создает группу повстанцев, бросающих вызов империи.

Действие второго сезона развивается спустя столетие после финала первого. Продолжение показывает падение империи Клеона и обнаружение колонии людей с пси-способностями.

Главные роли в «Основание» исполняют Лу Льобель, Джаред Харрис («Чернобыль») и Ли Пейс («Остановись и гори»). В шоу также снялись Кулвиндер Гир («Король вечеринок-2»), Элла-Рей Смит («Незнакомка»), Холт МакКаллани («Охотник за разумом»), Нимрат Каур («Родина») и другие.

расскажите друзьям
теги
Apple
люди
Айзек АзимовДжаред Харрис
Читайте также
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»