Сериал «Основание» продлили на третий сезон

Apple TV+ продлил эпическую сагу «Основание», в основе которой лежат книги Айзека Азимова, на третий сезон. Об этом сообщает пресс-служба стрим-сервиса.
«Я очень рад, что Apple предоставила нам возможность продолжить хронику новаторской галактической саги Азимова. На этот раз ставки для Основания и Империи еще выше, так как Мул выходит на первый план вместе с любимыми фанатами Байтой, Тораном, Эблингом и Магнифико Гигантикусом», — сказал шоураннер и исполнительный продюсер Дэвид С.Гойер.
Первый сезон шоу рассказывает о математике Хари Селдоне, который приходит к формуле, идеально предсказывающей конец Галактической империи и уничтожение человеческого общества. Чтобы сохранить знания и обеспечить процветание в будущем, он создает группу повстанцев, бросающих вызов империи.
Действие второго сезона развивается спустя столетие после финала первого. Продолжение показывает падение империи Клеона и обнаружение колонии людей с пси-способностями.
Главные роли в «Основание» исполняют Лу Льобель, Джаред Харрис («Чернобыль») и Ли Пейс («Остановись и гори»). В шоу также снялись Кулвиндер Гир («Король вечеринок-2»), Элла-Рей Смит («Незнакомка»), Холт МакКаллани («Охотник за разумом»), Нимрат Каур («Родина») и другие.