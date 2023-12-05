Умерла Хуанита Кастро, сестра Фиделя и Рауля Кастро

Хуанита активно помогала противникам кубинского режима, а с 1961 года сотрудничала с ЦРУ. В своих мемуарах женщина писала, что ее братья предали демократические принципы, когда пошли на убийства своих политических противников. Еще до своего отъезда с Кубы Хуанита прятала диссидентов и помогала им уехать из страны.