Реклама
Новости

Умерла Хуанита Кастро, сестра Фиделя и Рауля Кастро

Александр Голиков
Сегодня в 13:24

Хуанита Кастро, младшая сестра бывших лидеров Кубы Фиделя и Рауля Кастро, умерла в возрасте 90 лет.

О ее смерти сообщила Мария Антоньета Коллинз, соавтор автобиографии Кастро. «Сегодня скончалась Хуанита Кастро, исключительная женщина и неутомимый борец за дело Кубы, которую она так любила», — написала она в инстаграме*.

После Кубинской революции 1959 года из‑за разногласий с братьями Хуанита покинула страну и с середины 60-х жила в США. До 2007 года она заведовала аптекой в Майами.

Хуанита активно помогала противникам кубинского режима, а с 1961 года сотрудничала с ЦРУ. В своих мемуарах женщина писала, что ее братья предали демократические принципы, когда пошли на убийства своих политических противников. Еще до своего отъезда с Кубы Хуанита прятала диссидентов и помогала им уехать из страны.

Лидер Кубинской революции Фидель Кастро умер в Гаване в 2016 году в возрасте 90 лет. Бывшему президенту республики Раулю 92 года, он продолжает жить на Кубе.

* Instagram принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской организацией, его деятельность в стране запрещена.

расскажите друзьям
теги
ЦРУ
люди
Рауль КастроХуанита КастроФидель Кастро
Читайте также
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»