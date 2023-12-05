Умерла Хуанита Кастро, сестра Фиделя и Рауля Кастро

О ее смерти сообщила Мария Антоньета Коллинз, соавтор автобиографии Кастро. «Сегодня скончалась Хуанита Кастро, исключительная женщина и неутомимый борец за дело Кубы, которую она так любила», — написала она в инстаграме*.
После Кубинской революции 1959 года из‑за разногласий с братьями Хуанита покинула страну и с середины 60-х жила в США. До 2007 года она заведовала аптекой в Майами.
Хуанита активно помогала противникам кубинского режима, а с 1961 года сотрудничала с ЦРУ. В своих мемуарах женщина писала, что ее братья предали демократические принципы, когда пошли на убийства своих политических противников. Еще до своего отъезда с Кубы Хуанита прятала диссидентов и помогала им уехать из страны.
Лидер Кубинской революции Фидель Кастро умер в Гаване в 2016 году в возрасте 90 лет. Бывшему президенту республики Раулю 92 года, он продолжает жить на Кубе.
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