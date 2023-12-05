«Путешествие в Элевсин» Пелевина стала самой популярной художественной книгой года на «Букмейте»

Книжный сервис Яндекс Плюса «Букмейт» назвал произведения, которые пользовались наибольшей популярностью у пользователей в 2023 году. Среди художественной литературы первое место занял роман Виктора Пелевина «Путешествие в Элевсин», рассказали в пресс-службе сервиса.
За первый месяц после выхода роман читали и слушали более 100 тыс. подписчиков. В сентябре «Афиша Daily» назвала «Путешествие в Элевсин» лучшим романом Пелевина. Читайте рецензию Егора Михайлова здесь.
В топ-10 художественной литературы также вошли приквел игры «Atomic Heart. Предыстория „Предприятия 3826“», «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова, «1984» Джорджа Оруэлла, «Дюна» Фрэнка Герберта и еще одна работа Пелевина — «КГБТ+».
Список самых читаемых авторов возглавила Ольга Примаченко. В топ-10 также вошли Виктор Пелевин, Даниэль Канеман, Марк Мэнсон, Татьяна Мужицкая и Харальд Хорф.
Среди нон-фикшна наибольшей популярностью пользовались книги «Думай медленно… решай быстро» Даниэля Канемана, «К себе нежно. Книга о том, как ценить и беречь себя» Ольги Примаченко и «Тонкое искусство пофигизма. Парадоксальный способ жить счастливо» Марка Мэнсона.
Представители «Букмейта» отметили, что в этом году пользователи активно читали книги по психологии и саморазвитию — среди 10 самых популярных нехудожественных работ семь относятся к этому типу литературы.
Самым популярным комиксом стал графический роман «Дешево и сердито: Выход в город» российской художницы Марии Протас. В топ-5 вошли «The Boys: Пацаны» Гарта Энниса, «Sapiens. Графическая история» Юваля Ной Харари, а также комикс о Майоре Громе от BUBBLE Comics.
Работа Ольги Примаченко «К себе нежно» стала самой продаваемой книгой 2022 года. В ноябре автор бестселлера составила для «Афиши Daily» подборку книг, которые помогут вернуть волю к жизни.