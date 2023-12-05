«Вы не поверите»: Марк Шеппард из «Сверхъестественного» пережил шесть сердечных приступов

Коллега Шеппарда по «Сверхъестественному» Миша Коллинз отреагировал на случившееся: «Марк! Тебе не нужно каждый раз делать больше остальных! Шесть сердечных приступов? Два или три были бы достаточно впечатляющими. Ты нас впечатлил, ясно? А теперь прекрати это, подлечись и возвращайся к нам. Люблю тебя, приятель».