«Вы не поверите»: Марк Шеппард из «Сверхъестественного» пережил шесть сердечных приступов

Звезда сериала «Сверхъестественное» Марк Шеппард рассказал в своих соцсетях, что недавно пережил шесть сердечных приступов.
«Вы не поверите. Вчера я собирался на встречу, когда потерял сознание на кухне. Шесть обширных инфарктов спустя, и когда меня четыре раза воскрешали из мертвых, оказалось, что у меня была 100-процентная закупорка левой передней нисходящей артерии [главная артерия, обеспечивающая кровоснабжение левой половины сердца, ее закупорка может привести к смерти]», — написал он.
Актер добавил, что если бы не его жена и врачи, то он бы не писал этот текст, так как его шансы на выживание были практически равны нулю. «Я чувствую себя великолепно. Уже смирился. Завтра домой!» — закончил он свой пост.
Коллега Шеппарда по «Сверхъестественному» Миша Коллинз отреагировал на случившееся: «Марк! Тебе не нужно каждый раз делать больше остальных! Шесть сердечных приступов? Два или три были бы достаточно впечатляющими. Ты нас впечатлил, ясно? А теперь прекрати это, подлечись и возвращайся к нам. Люблю тебя, приятель».
В сериале Эрика Крипке «Сверхъестественное» Марк Шеппард сыграл демона Кроули. Еще он известен по роли Ромо Лампкина в «Звездном крейсере Галактика», а также по таким сериалам, как «Секретные материалы» и «Доктор Кто».