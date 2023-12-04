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Мария Машкова и Ариана Дебос наблюдают за Землей в трейлере «МКС»

Юлия Онодэра
Сегодня в 00:54

На ютуб-канале Bleecker Street опубликовали трейлер фильма «МКС», рассказывающего о противостоянии космонавтов — участников одной миссии на Международной космической станции.

Лента выйдет в прокат 19 января. В ней можно будет увидеть звезду «Вестсайдской истории» Ариану Дебос, российскую актрису Марию Машкову («Ради всего человечества»), а также Криса Мессину («Острые предметы»), Пилу Асбека («Игра престолов»), Джона Галлахера-мл. («Служба новостей») и Косту Ронина («Родина»).

Картина расскажет о том, как на борту МКС обостряется напряженность в свете глобального конфликта на Земле. Космонавты из разных стран получают приказы от своих государств — взять под контроль станцию любыми средствами.

Режиссером «МКС» выступила Габриэла Каупертвэйт, снявшая «Меган Ливи» с Кейт Марой и «Друзей навсегда» с Кейси Аффлеком. Сценаристом проекта выступил Ник Шафир.

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Ариана ДебосМария Машкова
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