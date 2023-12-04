Джулия Робертс, Итан Хоук и Махершала Али в трейлере фильма «Оставь мир позади»

На ютуб-канале Rotten Tomatoes Trailers разместили трейлер фильма «Оставь мир позади» — экранизации одноименного романа американского писателя писателя Румаана Алама.
Картина выйдет 8 декабря на стриминговом сервисе Netflix. Она расскажет о двух семьях, познакомившихся во время отдыха на Лонг-Айленде, когда в мире начали происходить странные вещи.
Трейлер демонстрирует, как телевидение отключилось, на дорогах начали скапливаться десятки пустых автомобилей, а огромный корабль буквально протаранил побережье Нью-Йорка.
Растерянные герои фильма пытаются выяснить, что же происходит. Это оказывается не так просто сделать в мире, оставшемся без связи. «Не хочу паниковать из‑за ерунды», — говорит одна из героинь ленты. «Не думаю, что это ерунда», — отвечает ей другая.
Главные роли в картине сыграли Итан Хоук («Тесла», «Синистер»), Джулия Робертс («Красотка», «Стальные магнолии»), Кевин Бейкон («Невидимка», «Дровосек»), Махершала Али («Зеленая книга», «Скрытые фигуры») и Миха’ла Херролд («Тела, тела, тела», «Черное зеркало»).
Режиссером «Оставь мир позади» выступил Сэм Эсмейл, работавший над сериалом «Мистер Робот» с Рами Малеком и фильмом «Комета». Он сам написал сценарий ленты. Оператором фильма стал Тод Кэмпбелл («Очень странные дела»).