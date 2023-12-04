Джулия Робертс, Итан Хоук и Махершала Али в трейлере фильма «Оставь мир позади»

Растерянные герои фильма пытаются выяснить, что же происходит. Это оказывается не так просто сделать в мире, оставшемся без связи. «Не хочу паниковать из‑за ерунды», — говорит одна из героинь ленты. «Не думаю, что это ерунда», — отвечает ей другая.