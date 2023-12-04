Эмили Блант пожаловалась на фанов «Офиса», которые говорят ее мужу Джону Красински про Пэм из шоу

Эмили Блант рассказала о случаях, когда фанаты «Офиса» говорят ее мужу Джону Красински о неправильном выборе супруги. Своим недовольством актриса поделилась в подкасте Variety.
Речь идет о сериальной паре Джима Халперта и Пэм Бисли, которых сыграли Джон Красински и Дженна Фишер. «Знаешь, когда я иду рядом с ним, сколько людей до сих пор кричат: „Как бы мне хотелось, чтобы ты был с Пэм!“, „Где Пэм?“. Я отвечаю: „Ее здесь нет!“» — рассказала Блант.
Блант и Красински дружат с Фишер. «Она лучшая. Она одна из наших самых близких друзей. Мы любим Дженну», — поделилась актриса.
В 2020 году сама Фишер делилась той же проблемой. «Люди не понимают, почему мы с Джоном не являемся парой в реальной жизни. Я не знаю, как это объяснить, потому что это все равно, что сказать детям, что Санты нет», — говорила она.
На протяжении девяти сезонов «Офиса», который завершился в 2013-м, Джим и Пэм флиртовали, встречались, расставались, мирились, поженились, завели двух детей и в конце концов переехали в штат Техас. В реальности Красински женат на Блант с 2010 года, а Фишер в том же году связала себя узами брака с писателем и режиссером Ли Кирком.
Ранее Фишер говорила, что у нее и Красински «настоящая химия»: «Настоящая часть меня — Пэм, а настоящая часть его — Джим, и эти части нас были искренне влюблены друг в друга». Потом Красински уточнял, что слова его бывшего коллеги были истолкованы неверно.