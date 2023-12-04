Компания из Ставрополя разработала альтернативу дошираку из сверчков

«В сверчковой муке содержатся 75 грамм белка, в обычной муке — 5 грамм, железа больше, чем в говяжьей печени, в два раза, кальций, магний, все незаменимые аминокислоты», — отметил он. Стокоз добавил, что сверчков его компания выращивает сама, их кормят кабачком, тыквой, пророщенной пшеницей и кукурузой.