Компания из Ставрополя разработала альтернативу дошираку из сверчков

Ставропольская компания «РосЭнерджи» представила на местной выставке-ярмарке лапшу быстрого приготовления из сверчков. Глава фирмы Антон Стокоз сказал «Подъему», что людям продукция очень понравилась, некоторые даже приводили друзей и родственников попробовать ее.
«В сверчковой муке содержатся 75 грамм белка, в обычной муке — 5 грамм, железа больше, чем в говяжьей печени, в два раза, кальций, магний, все незаменимые аминокислоты», — отметил он. Стокоз добавил, что сверчков его компания выращивает сама, их кормят кабачком, тыквой, пророщенной пшеницей и кукурузой.
Из сверчковой муки «РосЭнерджи» производит не только лапшу быстрого приготовления, но и печенье, каши, снеки, сыр, домашнюю и лагманную лапшу.
«Олимпийский чемпион Роман Костомаров попробовал снеки, сказал, к пиву было бы классно. Пиво мы, конечно, не продвигаем. У нас отдельный продукт, они соленые, жареные, хрустящие, такая закуска», — сказал глава компании.
В середине декабря «РосЭнерджи» планирует запустить продажи своей продукции на маркетплейсах и в специализированных магазинах. В дальнейших планах — собственные торговые точки.