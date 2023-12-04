Disney перестал публиковать сборы «Капитана Марвел-2», который провалился в прокате

3 декабря студия предупредила журналистов: «Поскольку кассовые сборы „Капитана Марвел“ сейчас сокращаются, мы прекратим публиковать по выходным международные/глобальные сборы по этому фильму». Disney не ждет неожиданного успеха от фильма, который будет в прокате до Нового года.
«Капитан Марвел-2» стал худшим дебютом во всей франшизе Marvel и первым фильмом, которому не удалось преодолеть отметку в 100 млн долларов в США. При бюджете в 250 млн долларов фильм заработал 197 млн. «Капитан Марвел-2» по сборам оказался даже хуже, чем «Человек-муравей и Оса: Квантомания», который тоже вышел в 2023-м и считался наименее успешным во франшизе.
Гендиректор Disney Боб Айгер отмечал плохую постановочную работу и предполагал, что ограничения производства, связанные с пандемией, в итоге испортили конечный результат. «Мы дошли до того, что, если фильм не собрал миллиард долларов в мировом прокате, мы разочаровываемся. Это невероятно высокий стандарт, и я думаю, нам нужно стать более реалистичными», — сказал Айгер.
Аналитики кассовых сборов не верят, что усталость от супергероев раз и навсегда поразила массы. «Стражи Галактики-3» (845 млн долларов) стали хитом лета, а «Дэдпул-3» с Райаном Рейнолдсом и Хью Джекманом в главных ролях, как ожидается, станет хитом в 2024 году.