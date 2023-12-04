Часы за 124 тыс. долларов и сумочка Hermes: в сети обсуждают наряды 11-летней девочки

В сети активно обсуждают 11-летнюю Му Абрахам, видео с которой набирают в тиктоке по несколько десятков миллионов просмотров.
В своих роликах она демонстрирует дорогие не по возрасту предметы роскоши, среди которых снятые с производства часы Patek Philippe Nautilus 5711 за 124 тыс. долларов (около 11 млн рублей) и сумочка Hermes Kelly за 31 тыс. долларов (около 2,8 млн рублей).
Самое популярное видео девочки в тиктоке набрало более 84 млн просмотров и около 7 млн лайков. На нем Му рассказывает сколько стоит ее наряд: 58 500 фунтов стерлингов (6,7 млн рублей).
Пользователи прозвали девочку «дочерью миллиардера», а хэштег #billionairesdaughter набрал более 200 млн просмотров. Му — дочка Эмили и Адама Абрахам, основателей лондонского магазина поддержанных предметов роскоши Love Luxury. Они покупают и продают сумки, часы, ювелирные изделия и другие предметы роскоши.
«Она всегда хотела быть перед камерой. Она танцевала, занималась гимнастикой, пела, повязывала одеяло на шею и подбегала к окнам, напевая песню „Frozen“ [из „Холодного сердца“]. Так что она всегда была очень яркой и уверенной в себе», — рассказала мать девочки.
На другом видео (32,2 млн просмотров и 2,8 млн лайков) Му вместе с мамой отправляется на шоппинг. В списке посещенных магазинов — Chanel, Louis Vuitton, Hermes.
В третьем по популярности в аккаунте видео мама с дочкой покупают отцу личный суперджет за 60 млн фунтов стерлингов (около 6,8 млрд рублей). «Как бы вы назвали свой частный самолет? Именно здесь миллиардеры покупают свои самолеты в Лондоне, в компании The Jet Business», — говорится в подписи к посту.
Комментарии под роликами выше отключены, видимо пользователи, которым они попались в рекомендациях, были весьма шокированы такой роскошной жизнью. Вот, что пишут под другими видео:
- «Абсолютно лучший урок, как не надо воспитывать своего ребенка»;
- «Этот ребенок вырастет уверенным в себе. У нее замечательная любящая семья»;
- «Я дам своим будущим детям эту жизнь, а не свою»;
- «Она напоминает мне девушку с фабрики Вилли Вонки, которая хотела получить все, а еще они так похожи»;
- «Так тяжело смотреть, когда многие люди борются даже за то, чтобы согреться»;
- «Все, что у меня есть, стоит примерно 40 тыс. долларов (3,6 млн рублей). Я благодарен за свою жизнь, но я бы хотел пожить так хотя бы день».
Чаще всего в комментариях осуждают семью за столь пышные проявления роскоши на фоне высокой инфляции и кризиса стоимости жизни в Великобритании.
Действительно ли вещи принадлежат 11-летней девочке, неизвестно. Издание Business Insider выяснило, что некоторые предметы точно находятся в собственности магазина Love Luxury.
Мама Му объяснила, как так получилось, что девочка стала звездой аккаунта Love Luxury. По ее словам, один из сотрудников магазина решил снять видео, на котором Му демонстрирует наряд с заголовком: «Спрашиваю миллионера, сколько стоит ее наряд». Муж Адам предложил поменять слово «миллионер» на «миллиардер» и именно это, по мнению Эмили, стало катализатором.
Мама девочки подчеркнула, что, хоть зрители и считают ее избалованной, «она не может иметь все, что захочет». Она также добавила, что у них совершенно обычная семья, которая просто много работала, чтобы достичь своего положения.
«Я также должна сказать, что кризис стоимости жизни продолжается, и мы это прекрасно понимаем, но в то же время, если мы упорно трудились, чтобы добиться того, что имеем, нет причин, по которым мы не должны делиться своим жизненным опытом.
Люди, которые, возможно, никогда не приедут в Дубай [сейчас семья живет там], не увидят фонтаны, не полетят на самолете, не поедут на шикарной машине. Они как бы живут этой жизнью через нас, и для многих это форма эскапизма», — заключила она.