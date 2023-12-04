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МТС запустила новую видеоплатформу NUUM в тестовом режиме

Александр Голиков
Сегодня в 12:36

Цифровая экосистема МТС анонсировала начало бета-теста новой видеоплатформы NUUM. Принять участие в тестировании можно на сайте nuum.ru или в приложениях на iOS и Android. Релиз планируется в 2024 году.

В NUUM можно будет проводить стримы, а также загружать и смотреть видео в горизонтальном и вертикальном форматах. На видеоплатформе уже есть контент от блогеров Андрея Смелянского (Toxi$), Марии Миногаровой, Юлии Коваль, Александра Парадеева (Парадеевич), Элдоса Алмазова, Николая Дроздова и других.

С помощью тестирования компания хочет доработать функционал нового сервиса и сделать его максимально удобным для пользователей — зрителей, блогеров и рекламодателей. Каждые 2-3 недели команда NUUM будет выпускать обновления на основе отзывов.

По словам руководителя проекта Натальи Братчиковой, главная цель NUUM — дать контентмейкерам новые возможности для монетизации в условиях ее отсутствия на зарубежных платформах. В 2024 году компания планирует презентовать рекламную модель и конкретную схему заработка для создателей видео. Донатить любимым блогерам пользователи NUUM могут уже сейчас.

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