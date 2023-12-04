МТС запустила новую видеоплатформу NUUM в тестовом режиме

В NUUM можно будет проводить стримы, а также загружать и смотреть видео в горизонтальном и вертикальном форматах. На видеоплатформе уже есть контент от блогеров Андрея Смелянского (Toxi$), Марии Миногаровой, Юлии Коваль, Александра Парадеева (Парадеевич), Элдоса Алмазова, Николая Дроздова и других.