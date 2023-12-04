Минтруд РФ спрогнозировал рост спроса на протезы

В октябре замминистра труда и социальной защиты РФ Алексей Вовченко рассказал, что более половины (54%) военных из зоны боевых действий, которые проходят медицинское освидетельствование, имеют ампутации конечностей. «Это действительно такая яркая проблема, это много. У нас среди гражданских инвалидов такого процента с ампутацией, конечно, нет», — заявил он.