Минтруд РФ спрогнозировал рост спроса на протезы

Министерство труда и социальной защиты РФ спрогнозировало рост спроса на протезы и подготовило поправки к закону о социальной защите людей с ограниченными возможностями. Об этом сообщает Baza со ссылкой на законопроект.
На данный момент, судя по количеству заявок, требуется порядка 50–60 тыс. протезов в год, а в ближайшее время может понадобиться уже на 10 тыс. больше, пишет канал. В основном речь идет о протезах ног — 88% от общего числа, оставшиеся 12% — протезы рук.
Минтруд намерен установить единые требования к организациям, которые производят изделия по индивидуальным параметрам. «Например, указано, что такая организация должна иметь не только медицинские кабинеты и мастерские, но и помещения, где можно научиться пользоваться протезами», — пишет Baza.
Увеличение нуждаемости в протезах, вероятно, не связано с боевыми действиями на территории Украины: для военных закупки делаются отдельно, отметила Baza.
В октябре замминистра труда и социальной защиты РФ Алексей Вовченко рассказал, что более половины (54%) военных из зоны боевых действий, которые проходят медицинское освидетельствование, имеют ампутации конечностей. «Это действительно такая яркая проблема, это много. У нас среди гражданских инвалидов такого процента с ампутацией, конечно, нет», — заявил он.