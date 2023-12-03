В Госдуме предложили продлить срочную службу до двух лет

Сразу два депутата Госдумы из комитета по обороне предложили вернуть двухгодичную срочную службу в армии. Они считают, что это поможет повысить качество обучения солдат и пригодится в случае внешней агрессии.
Сначала об этом высказался депутат Андрей Гурулев из «Единой России» в эфире «Соловьев Лайв». Ведущий Сергей Мардан спросил его, как поддержать мобилизационный потенциал в условиях «угроз, которые есть вокруг России».
«Можно, конечно, увеличить призывной контингент, но я бы пошел другим путём. Служить срочную службу надо два года, тогда решится проблема с количеством призывников, второе — качество подготовки мобресурса», — ответил парламентарий.
По его мнению, без большого числа срочников не получится воссоздать пограничные войска, в которые должны входить мотострелковые батальонгы, а также операторы беспилотников и других средств разведки. Из числа контрактников набрать их не получится, потому что они нужны для других задач, а значит оптимальным выходом были бы два года срочной службы, считает Гурулев.
«Год службы не дает подготовленного солдата, разные углубления и расширения программ не помогут. Как можно в пять раз больше начать стрелять из танка, если на полигоне для этого надо еще пять директрис, в пять раз больше танков <…> У учебного танка за год износ ствола будет полный, он просто кончится, а где их брать-то новые? Не надо ломать голову, надо служить два года», — подчеркнул депутат.
Его поддержал коллега из КПРФ Виктор Соболев в разговоре с News.ru. Он предложил заставить срочников обучаться первые полгода службы, а следующие полтора года проводить в войсках. По его словам, никто не будет против этого решения, если оно позволит защитить суверенитет и отразить агрессию со стороны Запада.
«Современная техника требует того, чтобы военный был обучен, чтобы умел применять знания на практике, на это нужно время. Необходимо провести комплекс тренировочных мероприятий, чтобы любая рота или батальон в любой момент были готовы защитить свою Родину. А командиры должны научиться управлять подразделениями и организовывать взаимодействие между ними», — заключил Соболев.