В Госдуме предложили продлить срочную службу до двух лет

«Год службы не дает подготовленного солдата, разные углубления и расширения программ не помогут. Как можно в пять раз больше начать стрелять из танка, если на полигоне для этого надо еще пять директрис, в пять раз больше танков <…> У учебного танка за год износ ствола будет полный, он просто кончится, а где их брать-то новые? Не надо ломать голову, надо служить два года», — подчеркнул депутат.