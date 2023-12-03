В прошлом году пользователи тоже отмечали эту традицию. Ежегодно проводится конкурс: шотландцы предлагают имена, некоторые из них будут носить грузовики. Например, одно имя жюри уже выбрало — это Киану Фриз (Freeze — Киану Ривз).