Пользователи соцсетей присоединяются к ежегодной шотландской традиции присвоения имен технике по уборке снега. Снегоуборщики, разбрасыватели песка и соли обрабатывают более 640 километров дорог в Шотландии.
Чтобы дать технике имя, шотландцы нередко прибегают к каламбуру: например, Дэвид Плауи (Plow — снегоочиститель — созвучно с Дэвид Боуи), Гритни Спирс (Grit — песок) и Гриттер Тунберг. Уборщики снега дают имена технике в своем приложении по отслеживанию.
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© Скриншот: Mappers/X
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© Скриншот: Mappers/X
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В прошлом году пользователи тоже отмечали эту традицию. Ежегодно проводится конкурс: шотландцы предлагают имена, некоторые из них будут носить грузовики. Например, одно имя жюри уже выбрало — это Киану Фриз (Freeze — Киану Ривз).