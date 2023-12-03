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В сети вирусится шотландская традиция — давать имена снегоочистителям. Например, Киану Фриз

Рустам Абдуллин
Вчера в 21:15

Пользователи соцсетей присоединяются к ежегодной шотландской традиции присвоения имен технике по уборке снега. Снегоуборщики, разбрасыватели песка и соли обрабатывают более 640 километров дорог в Шотландии.

Чтобы дать технике имя, шотландцы нередко прибегают к каламбуру: например, Дэвид Плауи (Plow — снегоочиститель — созвучно с Дэвид Боуи), Гритни Спирс (Grit — песок) и Гриттер Тунберг. Уборщики снега дают имена технике в своем приложении по отслеживанию.

© Скриншот: Jackie Sojico/X
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© Скриншот: Mappers/X
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© Скриншот: Mappers/X
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В прошлом году пользователи тоже отмечали эту традицию. Ежегодно проводится конкурс: шотландцы предлагают имена, некоторые из них будут носить грузовики. Например, одно имя жюри уже выбрало — это Киану Фриз (Freeze — Киану Ривз).

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Киану РивзДэвид Боуи
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