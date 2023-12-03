Блогерка промокла до нитки в куртке The North Face. Бренд прислал ей в горы другую вертолетом

«Мне даже не надо возвращать деньги. Просто переделайте эту куртку, сделайте его водонепроницаемой и пришлите его экспресс-доставкой мне на озеро Хукер на склон горы Кука в Новой Зеландии. Здесь я её и подожду», — обратилась девушка к бренду и отметила его в подписи к ролику.