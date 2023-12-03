Блогерка промокла до нитки в куртке The North Face. Бренд прислал ей в горы другую вертолетом

В тиктоке завирусилась жалоба промокшей до нитки девушки на водонепроницаемую куртку The North Face. Бренд отреагировал и на вертолете отправил ей в горы новую.
Оригинальный ролик был опубликован на платформе 17 ноября. Его авторка Джен Дженсен сняла себя вымокшей под ливнем и посетовала, что бренд обманул её, а куртка пропускает воду. Её ролик набрал больше 11 млн просмотров.
«У меня есть претензии к North Face. Я купила эту „ветровку“ пару дней назад, и на бирке было написано, что она водонепроницаемая. Так вот, на улице идет дождь и я на 100% уверена, что промокла насквозь», — рассказывает Дженсен.
«Мне даже не надо возвращать деньги. Просто переделайте эту куртку, сделайте его водонепроницаемой и пришлите его экспресс-доставкой мне на озеро Хукер на склон горы Кука в Новой Зеландии. Здесь я её и подожду», — обратилась девушка к бренду и отметила его в подписи к ролику.
Один из комментаторов Дженсен пошутил, что в North Face увидели её видео и вышли из чата. Эту шутку компания процитировала в ответном ролике спустя несколько дней. «Простите, доставляли Дженн её куртку в горы», — ответил представитель бренда.
На видео сотрудник забирает из магазина красную куртку, выбегает на улицу и несется к вертолету. На нем он добирается до озера в Новой Зеландии, встречает Дженсен и кидает ей новую ветровку. «Спасибо, North Face», — благодарит девушка. Их ролик набрал больше 4,4 млн просмотров.
После этого Дженсен записала ещё одно видео. Она поведала, что, конечно же, не ждала замену в горах, но получила сообщение от маркетинговой команды бренда, которые предложили загладить вину. Её взяли на вертолетную прогулку по национальному парку горы Кука и там сняли передачу новой ветровки.
«Получилось очень классное путешествие. Теперь мне надо проверить, соответствует ли куртка тем высоким ожиданиям, которые задала North Face», — заключила она в конце видео.
Некоторые пользователи предположили, что ее оригинальное видео также было частью маркетингового трюка. Дженсен отвечает им, что «отказалась» от денег за участие в видео компании. «Я не инфлюенсер, а просто разочарованная покупательница», — подчеркнула она.