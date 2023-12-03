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Футболисты ЦСКА и «Ростова» сыграли в сильный снегопад. Тренер Карпин назвал это «убийством футбола»

Рустам Абдуллин
Сегодня в 17:59

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин раскритиковал главного судью матча с ЦСКА Рафаэля Шафеева за решение играть в снегопад, передает «Матч ТВ». Газон чистили от снега даже во время игры.

«Это футбол? Вам понравилось? Надо быть дебилом, чтобы принимать решение играть в такую погоду. Спросите его [судью], о чем он вообще думал… Это убийство футбола. У нас в России футбол и так себе, честно говоря», — сказал Карпин.

Снег шел на протяжении всей спортивной встречи на «ВЭБ Арене». Матч завершился со счетом 2:0 в пользу ЦСКА.

В Москве из‑за циклона «Оливер», пришедшего с территории Италии, 3 декабря начался сильный снегопад. Согласно оценкам синоптиков, высота сугробов достигнет 28 сантиметров, что в четыре раза выше нормы в начале зимы.

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Валерий КарпинРафаэль Шафеев
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