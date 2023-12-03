«Враг уже у ворот»: вышел трейлер продолжения сериала по Halo

«Мастер-шеф Джон-117 возглавляет свою команду элитных спартанцев против инопланетной угрозы, известной как Ковенант. После шокирующего события на заброшенной планете Джон не может избавиться от ощущения, что война вот-вот изменится, и рискует всем, чтобы доказать то, во что никто не поверит, — что Ковенант готовится атаковать величайший оплот человечества. Вся галактика стоит на кону, и Джон отправляется в путешествие, чтобы найти ключ к спасению человечества или его уничтожению — Halo», — гласит синопсис новых серий.