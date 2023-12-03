«Враг уже у ворот»: вышел трейлер продолжения сериала по Halo

Стриминговый сервис Paramount Plus выпустил первый трейлер продолжения сериала по Halo. Второй сезон появится на площадке 8 февраля 2024 года.
«Мастер-шеф Джон-117 возглавляет свою команду элитных спартанцев против инопланетной угрозы, известной как Ковенант. После шокирующего события на заброшенной планете Джон не может избавиться от ощущения, что война вот-вот изменится, и рискует всем, чтобы доказать то, во что никто не поверит, — что Ковенант готовится атаковать величайший оплот человечества. Вся галактика стоит на кону, и Джон отправляется в путешествие, чтобы найти ключ к спасению человечества или его уничтожению — Halo», — гласит синопсис новых серий.
В продолжении к актерскому составу присоединится актер Джозеф Морган из «Дневников вампира» и «Древних». Он сыграет нового персонажа Джеймса Акерсона, грозного оперативника разведки, карьера которого началась с низов секретного управления военно-морской разведки Космического командования ООН.
Еще одну новую героиню исполнит Кристина Родло из сериала «Террор». Она играет роль капрала Талии Перес, спеца по лингвистике в подразделении связи морской пехоты КК ООН, и относительно нового рекрута, еще не видевшей настоящих боевых действий.