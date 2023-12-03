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В Петербурге полиция сорвала «Лимоновские чтения»

Максим Саблин
Сегодня в 13:22

Минувшим вечером полицейские Петербурга сорвали «Лимоновские чтения», пишет «Фонтанка» со ссылкой на соцсети незарегистрированной партии «Другая Россия Э. В. Лимонова».

Мероприятие проходило в клубе «Ионотека». Около полуночи сотрудники МВД вышли на сцену, выключили музыку и начали проверять документы посетителей. По их словам, поводом для визита стала заявка о слишком громком шуме.

В итоге были задержаны ведущий чтений Андрей Песоцкий, также в отдел увезли еще троих человек, среди них был активист «Другой России» Кирилл Травкин, который в апреле снял украинский флаг с флагштока у Таврического дворца.

Всех оставили в участке до утра по статье о мелком хулиганстве, уточняет канал «Национальная правозащита». Песоцкому вменили ее якобы за нецензурную брань, он также получил штраф в 500 рублей.

«Конец чтений в „Ионотеке“ сорван. Как видим, культурные мероприятия, где много молодежи, порой проходят таким образом — даже если они за СВО», — прокомментировал инцидент Песоцкий «Осторожно, новости».

«Лимоновские чтения» были организованы «Другой Россией» в честь дня рождения газеты «Лимонка», ее первый номер вышел 28 ноября 1994 года. Издание, а также Национал-большевистская партия запрещены в России. Организаторы называли мероприятие «концертом русской патриотической молодежи, где стихи люди читают в поддержку СВО», уточняет «Фонтанка».

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теги
Национал-большевистская партия
люди
Андрей Песоцкий
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