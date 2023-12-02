Реклама
Новости

Хоумлендер в первом тизере-трейлере четвертого сезона «Пацанов»

Дарья Мельникова
Сегодня в 19:49

Amazon Prime опубликовал первый тизер-трейлер четвертого сезона сериала «Пацаны».

Осторожно спойлеры к последней серии третьего сезона «Пацанов».

В конце последней серии третьего сезона на протесты против Старлайт и Хоумлендера прилетает сам «супергерой» и показывает своего сына, в которого попадает бутылкой один из протестующих. После этого Хоумлендер испепеляет его взглядом на глазах толпы.

Вот, что говорится в синопсисе четвертого сезона: «Мир стоит на краю пропасти. Виктория Нойман как никогда близка к Овальному кабинету и находится под колпаком у Хоумлендера, который укрепляет свою власть. Бутчер, которому осталось жить всего несколько месяцев, потерял сына Бекки, а также работу в качестве лидера „Пацанов“. Остальным членам команды надоела его ложь. В условиях, когда ставки высоки как никогда, они должны найти способ работать вместе и спасти мир, пока не стало слишком поздно».

«Пацаны» основаны на одноименном комиксе Гарта Энниса. В центре сюжета оказываются люди, которые объединяются против жестоких и алчных супергероев.

«Это непочтительный взгляд на то, что происходит, когда супергерои, столь же популярные, как знаменитости, влиятельные, как политики, и почитаемые, как боги, злоупотребляют своими сверхспособностями, а не используют их во благо. Это бессильные против сверхмощных», — гласит официальный синопсис проекта.

Новость дополняется.

расскажите друзьям
теги
Amazon
Читайте также
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»