Хоумлендер в первом тизере-трейлере четвертого сезона «Пацанов»

Осторожно спойлеры к последней серии третьего сезона «Пацанов».
В конце последней серии третьего сезона на протесты против Старлайт и Хоумлендера прилетает сам «супергерой» и показывает своего сына, в которого попадает бутылкой один из протестующих. После этого Хоумлендер испепеляет его взглядом на глазах толпы.
Вот, что говорится в синопсисе четвертого сезона: «Мир стоит на краю пропасти. Виктория Нойман как никогда близка к Овальному кабинету и находится под колпаком у Хоумлендера, который укрепляет свою власть. Бутчер, которому осталось жить всего несколько месяцев, потерял сына Бекки, а также работу в качестве лидера „Пацанов“. Остальным членам команды надоела его ложь. В условиях, когда ставки высоки как никогда, они должны найти способ работать вместе и спасти мир, пока не стало слишком поздно».
«Пацаны» основаны на одноименном комиксе Гарта Энниса. В центре сюжета оказываются люди, которые объединяются против жестоких и алчных супергероев.
«Это непочтительный взгляд на то, что происходит, когда супергерои, столь же популярные, как знаменитости, влиятельные, как политики, и почитаемые, как боги, злоупотребляют своими сверхспособностями, а не используют их во благо. Это бессильные против сверхмощных», — гласит официальный синопсис проекта.
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