Хоумлендер в первом тизере-трейлере четвертого сезона «Пацанов»

Вот, что говорится в синопсисе четвертого сезона: «Мир стоит на краю пропасти. Виктория Нойман как никогда близка к Овальному кабинету и находится под колпаком у Хоумлендера, который укрепляет свою власть. Бутчер, которому осталось жить всего несколько месяцев, потерял сына Бекки, а также работу в качестве лидера „Пацанов“. Остальным членам команды надоела его ложь. В условиях, когда ставки высоки как никогда, они должны найти способ работать вместе и спасти мир, пока не стало слишком поздно».