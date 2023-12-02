Во Внуково и Кольцово появится автоматический паспортный контроль

Такую систему решили применить для сокращения времени прохождения пограничного контроля. Автоматизированная система позволит в специализированной кабине сканировать и проверять все паспортные данные без участия пограничника.
С ее помощью контроль на границе можно пройти за 30–45 секунд. Ранее руководитель Погранслужбы ФСБ Владимир Кулишов говорил, что установить такую систему планируется как минимум в шести аэропортах.
С 2021 года автоматизированный паспортный контроль работает в Шереметьево. За первый год его услугой воспользовались более 500 тыс. путешественников. По прогнозам, в 2023 году доля пользователей системы от общего пассажиропотока на международных рейсах может увеличиться с 5,3 до 10%.