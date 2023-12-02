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Во Внуково и Кольцово появится автоматический паспортный контроль

Дарья Мельникова
Сегодня в 12:44

В 2024 году в аэропортах Внуково (Москва) и Кольцово (Екатеринбург) появятся автоматизированные системы паспортного контроля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра транспорта Виталия Савельева.

Такую систему решили применить для сокращения времени прохождения пограничного контроля. Автоматизированная система позволит в специализированной кабине сканировать и проверять все паспортные данные без участия пограничника.

С ее помощью контроль на границе можно пройти за 30–45 секунд. Ранее руководитель Погранслужбы ФСБ Владимир Кулишов говорил, что установить такую систему планируется как минимум в шести аэропортах.

С 2021 года автоматизированный паспортный контроль работает в Шереметьево. За первый год его услугой воспользовались более 500 тыс. путешественников. По прогнозам, в 2023 году доля пользователей системы от общего пассажиропотока на международных рейсах может увеличиться с 5,3 до 10%.

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теги
Международный аэропорт ВнуковоФСБАэропорт Шереметьево
люди
Виталий СавельевВладимир Кулишов
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