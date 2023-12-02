Во Внуково и Кольцово появится автоматический паспортный контроль

С 2021 года автоматизированный паспортный контроль работает в Шереметьево. За первый год его услугой воспользовались более 500 тыс. путешественников. По прогнозам, в 2023 году доля пользователей системы от общего пассажиропотока на международных рейсах может увеличиться с 5,3 до 10%.