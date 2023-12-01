Международный Красный Крест приостановил членство Беларуси

Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФОККиКП) приостановила членство белорусской организации. Об этом стало известно из заявления на сайте федерации.
Такое решение приняли из‑за отказа главы белорусского Красного Крста Дмитрия Шевцова покинуть свой пост по требованию МФОККиКП. Это требование выдвинули после расследования обвинений Шевцова.
Они включали в себя некорректные высказывания о ядерном оружии и о перемещении детей в Беларусь. Также Шевцова обвиняли в визитах в Луганск и Донецк.
В связи с приостановкой членства белорусского Красного Креста временно прекратится финансирование общества. Кроме того, организация не сможет участвовать в Генассамблее МФОККиКП, голосовать или быть избранных на каких‑либо собраниях федерации.
В МФОККиКП отметили, что белорусский Красный Крест может быть восстановлен в своих правах, если выполнит рекомендации федерации.
«МФОККиКП по-прежнему твердо привержена реагировать на гуманитарные потребности в Беларуси. В случае бедствия или серьезной чрезвычайной ситуации гуманитарный императив будет иметь преимущественную силу.», — отметили в заявлении.
В июле представитель Объединенного переходного кабинета Беларуси Павел Латушко заявил, что детей с территорий ДНР и ЛНР отправляют в Беларусь «на отдых». По его словам, не все из них возвращаются домой.
Дмитрий Шевцов прокомментировал эти слова. Он рассказал, что белорусский Красный Крест принимает «активное участие» в вывозе украинских детей. «Мы помогаем всем, кто нуждается в помощи», — подчеркнул Шевцов.