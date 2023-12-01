Forbes: Макс Ферстаппен стал самым высокооплачиваемым гонщиком «Формулы-1» в 2023 году

Нидерландский автогонщик Макс Ферстаппен стал самым высокооплачиваемым участником «Формулы-1» в 2023 году. Об этом сообщил Forbes.
Издание оценило заработок Ферстаппена в 70 млн долларов. 2023 год стал успешным для гонщика не только в финансовом выражении. Голландец также выиграл чемпионат мира, причем сделал это досрочно, на Гран-при Катара в октябре.
Ферстаппен уже второй год подряд возглавляет рейтинг самых высокооплачиваемых гонщиков «Формулы-1» по версии Forbes. В 2023 году он обошел в перечне Льюиса Хэмилтона (55 млн долларов) и Фернандо Алонсо (34 млн долларов).
Помимо этих пилотов «Формулы-1», в список вошли Серхио Перес (26 млн долларов), Шарль Леклер (19 млн), Ландо Норрис (14 млн), Карлос Сайнс (14 млн), Джордж Расселл (9 млн), Пьер Гасли (8 млн) и Оскар Пиастри (8 млн).
Forbes выделил десять самых высокооплачиваемых гонщиков на основе финансовых отчетностей, юридических документов и пресс-релизов, а также информации отраслевых инсайдеров. Данные о рекламных контрактах и иных доходах спортсменов издание не учитывало.