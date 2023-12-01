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Президенты Литвы, Латвии и Польши отказались делать общую фотографию с Лукашенко

Рустам Абдуллин
Сегодня в 18:59

Президенты Литвы, Латвии и Польши Гитанас Науседа, Эдгар Ринкевич и Анджей Дуда отказались делать общую фотографию с Александром Лукашенко на конференции ООН по изменению климата в Дубае. Об этом сообщает издание LRT.

Литовский лидер Науседа сравнил фотосессию с созданием семейного фото, но Лукашенко, по его словам, «не является частью семьи», к которой «мы хотим принадлежать». Позирование вместе с ним он считает лицемерием.

«Позировать с лидером страны, которая является плацдармом агрессии России против Украины, и обсуждать будущее мира и изменение климата было бы лицемерием. Белорусский режим способствует разрушению будущего мира и вместе с Россией несет ответственность за то, что происходит на Украине», — заявил Науседа.

В конференции приняли участие лидеры большинства стран, а также около 70 тыс. человек. Странам посоветовали ускорить сокращение выбросов, вызывающих глобальное потепление, и поэтапный отказ от ископаемого топлива.

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Александр ЛукашенкоАнджей Дуда
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