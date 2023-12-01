Президенты Литвы, Латвии и Польши отказались делать общую фотографию с Лукашенко

«Позировать с лидером страны, которая является плацдармом агрессии России против Украины, и обсуждать будущее мира и изменение климата было бы лицемерием. Белорусский режим способствует разрушению будущего мира и вместе с Россией несет ответственность за то, что происходит на Украине», — заявил Науседа.