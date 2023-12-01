Питер Капалди в трейлере сериала «Криминальное прошлое» от Apple TV+

Apple TV+ опубликовал трейлер детективного сериала «Криминальное прошлое». Его премьера состоится на стриминге 10 января 2024 года.
Сюжет рассказывает об анонимном звонке, который заставляет двух детективов поднять давно закрытое дело об убийстве, чтобы исправить процедуральную ошибку. «Правосудие быстро, но правда требует времени», — говорится в описании ролика.
В «Криминальном прошлом» снимаются звезда «Доктора Кто» Питер Капалди, Куш Джумбо («Хорошая жена»), Шон Дули («Отбросы»), Чарли Крид-Майлс («Пятый элемент»), Йен Бонар («Черное зеркало») и другие.
Создателем сериала выступает номинант премии BAFTA Пол Рутман («Вера»), а режиссером — Джим Лоуч («Солнце и апельсины»).
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