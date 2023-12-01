В Парагвае чиновника отправили в отставку после подписания соглашения с вымышленной страной

Это далеко не первый случай, когда самопровозглашенные представители Соединенных Штатов Кайласы обманывают международных лидеров. Ранее в этом году им удалось принять участие в заседании комитета ООН в Женеве, а также подписать соглашения с местными чиновниками в США и Канаде. Кайлас в качестве государства был создан в 2019 году, а назван в честь горы в Гималаях, которая считается домом индуистского бога Шивы.