Реклама
Новости

В Парагвае чиновника отправили в отставку после подписания соглашения с вымышленной страной

Рустам Абдуллин
Сегодня в 12:56

Руководителя аппарата минсельхоза Парагвая Арнальдо Чаморро отправили в отставку «меморандум о взаимопонимании» с представителями вымышленной страны беглого индийского гуру, сообщает The Guardian. Когда об этом стало известно, начался скандал и высмеивание в соцсетях.

Чаморро подписал документы с Соединенными Штатами Кайласа. Их представители описывают вымышленную страну как «возрождение древней просвещенной индуистской цивилизационной нации перемещенными индуистами со всего мира». Ее возглавляет самопровозглашенный гуру Нитьянанда, который разыскивается в Индии по нескольким обвинениям, включая сексуальное насилие. Его местонахождение неизвестно.

В соглашении правительству Парагвая рекомендовалось установить дипломатические отношения с Соединенными Штатами Кайласа и признать их как суверенное и независимое государство, в том числе в ООН. В интервью Чаморро сообщил, что встретился с представителями СШК вместе с министром сельского хозяйства Карлосом Хименесом.

Чаморро признал, что не знает, где находится Кайлас, и рассказал, что подписал «меморандумом о взаимопонимании», потому что Парагваю предлагалась помощь по ряду вопросов, включая ирригацию.

Это далеко не первый случай, когда самопровозглашенные представители Соединенных Штатов Кайласы обманывают международных лидеров. Ранее в этом году им удалось принять участие в заседании комитета ООН в Женеве, а также подписать соглашения с местными чиновниками в США и Канаде. Кайлас в качестве государства был создан в 2019 году, а назван в честь горы в Гималаях, которая считается домом индуистского бога Шивы.

расскажите друзьям
теги
ООН
Читайте также
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»