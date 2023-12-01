В Парагвае чиновника отправили в отставку после подписания соглашения с вымышленной страной

Руководителя аппарата минсельхоза Парагвая Арнальдо Чаморро отправили в отставку «меморандум о взаимопонимании» с представителями вымышленной страны беглого индийского гуру, сообщает The Guardian. Когда об этом стало известно, начался скандал и высмеивание в соцсетях.
Чаморро подписал документы с Соединенными Штатами Кайласа. Их представители описывают вымышленную страну как «возрождение древней просвещенной индуистской цивилизационной нации перемещенными индуистами со всего мира». Ее возглавляет самопровозглашенный гуру Нитьянанда, который разыскивается в Индии по нескольким обвинениям, включая сексуальное насилие. Его местонахождение неизвестно.
В соглашении правительству Парагвая рекомендовалось установить дипломатические отношения с Соединенными Штатами Кайласа и признать их как суверенное и независимое государство, в том числе в ООН. В интервью Чаморро сообщил, что встретился с представителями СШК вместе с министром сельского хозяйства Карлосом Хименесом.
Чаморро признал, что не знает, где находится Кайлас, и рассказал, что подписал «меморандумом о взаимопонимании», потому что Парагваю предлагалась помощь по ряду вопросов, включая ирригацию.
Это далеко не первый случай, когда самопровозглашенные представители Соединенных Штатов Кайласы обманывают международных лидеров. Ранее в этом году им удалось принять участие в заседании комитета ООН в Женеве, а также подписать соглашения с местными чиновниками в США и Канаде. Кайлас в качестве государства был создан в 2019 году, а назван в честь горы в Гималаях, которая считается домом индуистского бога Шивы.