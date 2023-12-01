«Макдоналдс» изменил рецепт «Биг Мака». Компания уменьшила котлеты и добавила больше соуса

«Макдоналдс» изменил рецепт классического «Биг Мака», чтобы составить конкуренцию сетям ресторанов, которые потребители любят больше. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Компания уменьшила две котлеты из говядины, чтобы их прожарка была равномернее, и добавила больше специального соуса. Салат и соленые огурцы стали «более свежими», сыр теперь «лучше плавится», а семена кунжута на обновленной булочке бриоши смотрятся «разбросанными более хаотично».
«Макдоналдс» с 2016 года внес более 50 изменений в свои бургеры. Обновленный «Биг Мак», как считают в компании, поможет им бороться с сетью ресторанов Five Guys, которая известна своими бургерами, хот-догами и картофелем фри.
В начале этого года «Макдоналдс» занял лишь 13-е место среди американских сетей, покупатели которых назвали их бургеры вкусными. Только 28% участников заявили, что жаждут гамбургеров из сети.
Ранее пользователь тиктока опубликовал видео, на котором он пробует бургер из «Макдоналдса», сравнив его с «коробкой хлопьев с кетчупом». Он даже откусил кусочек салфетки, сказав что у салфетки с бургером одинаковый вкус. Ролик набрал более 3 млн просмотров.