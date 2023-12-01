«Макдоналдс» изменил рецепт «Биг Мака». Компания уменьшила котлеты и добавила больше соуса

Компания уменьшила две котлеты из говядины, чтобы их прожарка была равномернее, и добавила больше специального соуса. Салат и соленые огурцы стали «более свежими», сыр теперь «лучше плавится», а семена кунжута на обновленной булочке бриоши смотрятся «разбросанными более хаотично».