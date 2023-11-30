Владимир Урин объявил о завершении работы в Большом театре

Генеральный директор Большого театра Владимир Урин объявил труппе о своем уходе с поста. Об этом рассказал в своем телеграм-канале музыкальный критик Сергей Буланов.
Он опубликовал видео с выступлением Урина перед артистами Большого. «Сегодня я с вами прощаюсь, постольку-поскольку сегодня мой последний день работы в Большом театре», — говорит в ролике Урин.
Видео было снято на премьере спектакля «Сын мандарина. Соловей» Алексея Франдетти. Она прошла на камерной сцене имени Покровского на Никольской улице.
В Большом театре официально не стали комментировать отставку Урина. Кто придет на место руководителя театра, пока неизвестно. По информации «РБК», основным кандидатом на пост директора Большого является дирижер Валерий Гергиев.
Указ о назначении нового директора, насколько известно источнику издания, пока не подписан. Однако телеграм-канал Shot утверждает, что Гергиева официально представят коллективу театра уже 1 декабря.