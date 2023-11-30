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Владимир Урин объявил о завершении работы в Большом театре

Юлия Онодэра
Сегодня в 01:35

Генеральный директор Большого театра Владимир Урин объявил труппе о своем уходе с поста. Об этом рассказал в своем телеграм-канале музыкальный критик Сергей Буланов.

Он опубликовал видео с выступлением Урина перед артистами Большого. «Сегодня я с вами прощаюсь, постольку-поскольку сегодня мой последний день работы в Большом театре», — говорит в ролике Урин.

Видео было снято на премьере спектакля «Сын мандарина. Соловей» Алексея Франдетти. Она прошла на камерной сцене имени Покровского на Никольской улице.

В Большом театре официально не стали комментировать отставку Урина. Кто придет на место руководителя театра, пока неизвестно. По информации «РБК», основным кандидатом на пост директора Большого является дирижер Валерий Гергиев.

Указ о назначении нового директора, насколько известно источнику издания, пока не подписан. Однако телеграм-канал Shot утверждает, что Гергиева официально представят коллективу театра уже 1 декабря.

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Владимир УринСергей БулановАлексей ФрандеттиВалерий Гергиев
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