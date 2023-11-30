В сети появился русскоязычный трейлер фильма «Предчувствие» с Леей Сейду

На ютуб-канале Capella Film опубликовали русскоязычный трейлер фильма «Предчувствие», главные роли в котором исполнили Леа Сейду («Жизнь Адель», «007: Спектр») и Джордж Маккей («1917», «Капитан Фантастик»).
Режиссером картины выступил Бертран Боннелло, известный по лентам «Кома» и «Сен-Лоран. Стиль — это я». Кинематографист рассказал о будущем, в котором человечество нашло способ избавляться от ненужных эмоций.
Героиня фильма Габриэль решается на процедуру по очистке ДНК. Из‑за этого она начинает путешествовать по своим прошлым жизням, в каждой из которых встречает Луи. Девушку при этом преследует ощущение, что произойдет нечто страшное.
Фильм выйдет в российский кинопрокат 7 марта. Его сценаристами стали Бонелло, Гийом Брео и Бенжамин Шарби. Оператором картины выступила Жози Дешайе («Дом терпимости», «Встречный ветер»).
В актерский состав ленты вошли Гуслаги Маланга, Даша Некрасова, Мартин Скали и Элина Ловенсон. Фильм был номинирован на главную награду Венецианского кинофестиваля в 2023 году.