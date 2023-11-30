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Мишель Уильямс снимется в сериале «Dying For Sex»

Юлия Онодэра
Сегодня в 00:21

Американская актриса Мишель Уильямс, известная по фильмам «7 дней и ночей с Мэрилин» и «Горбатая гора», снимется в сериале «Dying For Sex» («Умираю ради секса» или «Умираю как хочу секса»). Об этом сообщил Deadline.

Мини-сериал выступит кабельный канал FX. Сценарий шоу разработают Лиз Мериуэзер («Выбывшая») и Ким Розеншток («Убийства в одном здании»). Режиссером проекта выступит Лесли Хэдленд («Аколит»).

Сериал будет основан на популярном подкасте. Он посвящен истории женщины, больной раком груди, которая уходит от мужа после 15 лет брака и начинает исследовать свою сексуальность с поддержкой своего лучшего друга.

Мериуэзер и Розенсток станут шоураннерами и исполнительными продюсерами «Dying For Sex» вместе с Хэдленд, а также Кэтрин Поун и Никки Бойер — ведущей одноименного подкаста. Когда сериал выйдет на экраны, пока неясно.

Уильямс вернется на телеэкраны впервые после завершения мини-сериала «Фосс/Вердон» — он вышел в 2019 году. За него актриса удостоилась премии «Эмми».

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