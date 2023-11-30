Реклама
Новости

Журнал Time выбрал десять лучших видеоигр года

Юлия Онодэра
Сегодня в 22:30

Журнал Time назвал десять лучших по версии редакции видеоигр года. Издание отметило, что 2023 год был богат на громкие релизы, такие как Hogwarts Legacy.

Однако в топ-10 журналисты включили другие проекты. «Если и есть общая тема в лучших релизах этого года, то это сила человеческой связи и то, чо значит иметь ее и потерять», — отметили они.

Лидером рейтинга стала игра Alan Wake II, которую Time назвал «праздником искусства, наполненного метанарративами, музыкальными номерами, связями с играми Remedy, Control и Quantum Break, а также пугающим и элегантным исследованием письменности».

Второе место заняла Baldur’s Gate 3, третье — Spider-Man 2. Последнюю редакция журнала назвала «величайшей игрой о супергероях, когда‑либо созданной».

Также журналисты отметили The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Resident Evil 4, Dead Space, Super Mario Bros. Wonder, Star Wars Jedi: Survivor, Diablo IV и Dredge.

расскажите друзьям
Читайте также
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»