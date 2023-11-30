Журнал Time выбрал десять лучших видеоигр года

Журнал Time назвал десять лучших по версии редакции видеоигр года. Издание отметило, что 2023 год был богат на громкие релизы, такие как Hogwarts Legacy.
Однако в топ-10 журналисты включили другие проекты. «Если и есть общая тема в лучших релизах этого года, то это сила человеческой связи и то, чо значит иметь ее и потерять», — отметили они.
Лидером рейтинга стала игра Alan Wake II, которую Time назвал «праздником искусства, наполненного метанарративами, музыкальными номерами, связями с играми Remedy, Control и Quantum Break, а также пугающим и элегантным исследованием письменности».
Второе место заняла Baldur’s Gate 3, третье — Spider-Man 2. Последнюю редакция журнала назвала «величайшей игрой о супергероях, когда‑либо созданной».
Также журналисты отметили The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Resident Evil 4, Dead Space, Super Mario Bros. Wonder, Star Wars Jedi: Survivor, Diablo IV и Dredge.