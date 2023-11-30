Киллиан Мерфи и Марго Робби встретятся в новом сезоне «Актеры об актерах» от Variety

Всего в шоу примет участие 24 известных актеров и актрис, некоторые из них поборются за «Оскар» в 2024-м. Они разделятся по парам: Марго Робби («Барби») и Киллиан Мерфи («Оппенгеймер»), Роберт Дауни-младший («Оппенгеймер») и Марк Руффало («Бедные-несчастные»), Эмили Блант («Оппенгеймер») и Энн Хэтэуэй («Айлин»), Эмма Стоун («Бедные-несчастные») и Брэдли Купер («Маэстро»), Колман Доминго («Растин», «Цвет лиловый») и Джейкоб Элорди («Присцилла», «Солтберн»), Кэри Маллиган («Маэстро») и Майкл Фассбендер («Убийца»), Натали Портман («Май декабрь») и Пол Мескаль («Мы всем чужие») и еще несколько.