Lies of P и AllTrails: Apple назвала лучшие игры и приложения 2023 года

На сайте премии подчеркивается, что победители были выбраны из почти 40 финалистов за исключительные технические инновации, пользовательский опыт и дизайн. «Вдохновляет то, как разработчики продолжают создавать невероятные приложения и игры, которые меняют мир вокруг нас», — сказал гендиректор Apple Тим Кук.