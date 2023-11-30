Реклама
Новости

Lies of P и AllTrails: Apple назвала лучшие игры и приложения 2023 года

Дарья Мельникова
Сегодня в 20:36

Apple объявила победителей ежегодной премии App Store Awards, отметив приложения и игры, которые помогли пользователям раскрыть свой творческий потенциал и открыть для себя мир новых приключений.

На сайте премии подчеркивается, что победители были выбраны из почти 40 финалистов за исключительные технические инновации, пользовательский опыт и дизайн. «Вдохновляет то, как разработчики продолжают создавать невероятные приложения и игры, которые меняют мир вокруг нас», — сказал гендиректор Apple Тим Кук.

Приложение года для iPhone — AllTrails

© Иллюстрация: KevTheTrainer/YouTube

Приложение, основанное на идее, что окружающий мир — часть нас всех. В нем собраны более 400 тыс. маршрутов по всему миру, отсортированные по местоположению, интересам и уровню подготовки. Например, тропы для пеших туристов, трейловых бегунов или обычных велосипедистов.

«AllTrails поддерживает сообщество с помощью подробных путеводителей по маршрутам и экскурсий на свежем воздухе», — говорится на сайте премии.

Приложение года для iPad — Prêt-à-Makeup

© Иллюстрация: apple.com

Цифровой блокнот для создания реалистичных образов, которым, как утверждается, пользуются визажисты для тестирования и планирования образов.

Приложение года для Mac — Photomator

© Иллюстрация: Pixelmator/YouTube

Инструмент для редактирования фотографий, предлагающий большой набор для улучшения и ретуширования. Среди них — коллекция цветовых коррекций, автоматические выделения на основе ИИ, инструменты Clone и Repair для удаления нежелательных объектов и многое другое.

Приложение года для Apple TV — MUBI

© Иллюстрация: apple.com

Великие фильмы культовых режиссеров и начинающих творцов, которые были отобраны кураторами MUBI.

Приложение года для Apple Watch — SmartGym

© Иллюстрация: apple.com

Приложение, в котором искусственный интеллект создает индивидуальные тренировки. Их можно проводить дома или в спортзале, исходя из имеющегося оборудования, мышц, которые нужно проработать, а также продолжительности и частоты тренировок.

Игра года для iPhone — Honkai: Star Rail

© Иллюстрация: apple.com

Фэнтезийная ролевая видеоигра, в которой игроки управляют одним из четырех персонажей, составляющих команду.

«В этой галактике их называют „эонами“. Они конструируют реальность, стирают звезды и оставляют свои следы в бесчисленных мирах. <…> Вы будете исследовать новые цивилизации, встретите новых товарищей и найдете новые приключения среди бесчисленных фантастических миров», — говорится в описании.

Игра года для iPad — Lost in Play

© Иллюстрация: apple.com

Игра о приключениях брата и сестры с богатым воображением. «Решение головоломок, побег от рогатого чудовища и встреча с причудливыми гоблинами — это лишь часть путешествия», — гласит синопсис.

Игра года для Mac — Lies of P

© Иллюстрация: apple.com

Ролевая видеоигра в жанре экшена, основанная на итальянском романе 1881 года «Приключения Пиноккио» Карло Коллоди. В ней игрок управляет гуманоидом Пиноккио, исследуя город Крат и участвуя в сражениях с биомеханическими врагами. Тайтл имеет три разные концовки в зависимости от решений, принимаемых игроком.

Игра года в Apple Arcade — Hello Kitty Island Adventure

© Иллюстрация: apple.com

Игра рассказывает о Хеллоу Китти и ее друзьях, которые отправляются на тропический остров, чтобы отдохнуть. Однако в итоге им приходится восстанавливать заброшенный парк развлечений.

расскажите друзьям
теги
Apple
люди
Тим КукКарло Коллоди
Читайте также
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»