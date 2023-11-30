Lies of P и AllTrails: Apple назвала лучшие игры и приложения 2023 года

На сайте премии подчеркивается, что победители были выбраны из почти 40 финалистов за исключительные технические инновации, пользовательский опыт и дизайн. «Вдохновляет то, как разработчики продолжают создавать невероятные приложения и игры, которые меняют мир вокруг нас», — сказал гендиректор Apple Тим Кук.
Приложение, основанное на идее, что окружающий мир — часть нас всех. В нем собраны более 400 тыс. маршрутов по всему миру, отсортированные по местоположению, интересам и уровню подготовки. Например, тропы для пеших туристов, трейловых бегунов или обычных велосипедистов.
«AllTrails поддерживает сообщество с помощью подробных путеводителей по маршрутам и экскурсий на свежем воздухе», — говорится на сайте премии.
Цифровой блокнот для создания реалистичных образов, которым, как утверждается, пользуются визажисты для тестирования и планирования образов.
Инструмент для редактирования фотографий, предлагающий большой набор для улучшения и ретуширования. Среди них — коллекция цветовых коррекций, автоматические выделения на основе ИИ, инструменты Clone и Repair для удаления нежелательных объектов и многое другое.
Великие фильмы культовых режиссеров и начинающих творцов, которые были отобраны кураторами MUBI.
Приложение, в котором искусственный интеллект создает индивидуальные тренировки. Их можно проводить дома или в спортзале, исходя из имеющегося оборудования, мышц, которые нужно проработать, а также продолжительности и частоты тренировок.
Фэнтезийная ролевая видеоигра, в которой игроки управляют одним из четырех персонажей, составляющих команду.
«В этой галактике их называют „эонами“. Они конструируют реальность, стирают звезды и оставляют свои следы в бесчисленных мирах. <…> Вы будете исследовать новые цивилизации, встретите новых товарищей и найдете новые приключения среди бесчисленных фантастических миров», — говорится в описании.
Игра о приключениях брата и сестры с богатым воображением. «Решение головоломок, побег от рогатого чудовища и встреча с причудливыми гоблинами — это лишь часть путешествия», — гласит синопсис.
Ролевая видеоигра в жанре экшена, основанная на итальянском романе 1881 года «Приключения Пиноккио» Карло Коллоди. В ней игрок управляет гуманоидом Пиноккио, исследуя город Крат и участвуя в сражениях с биомеханическими врагами. Тайтл имеет три разные концовки в зависимости от решений, принимаемых игроком.
Игра рассказывает о Хеллоу Китти и ее друзьях, которые отправляются на тропический остров, чтобы отдохнуть. Однако в итоге им приходится восстанавливать заброшенный парк развлечений.