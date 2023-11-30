Наркобаронесса и ее успешный бизнес в трейлере сериала «Грисельда» с Софией Вергарой в главной роли

Netflix опубликовал трейлер к сериалу «Грисельда» о пресловутой наркобаронессе, известной под именем Крестная мать. Его премьера состоится 25 января.
В ролике Грисельда отстаивает себя и свое дело, а правоохранительные органы подтверждают, что ее бизнес «невероятно успешен».
В основе сериала лежит биография Грисельды Бланко. Сюжет рассказывает, как Бланко создавала один из самых прибыльных наркокартелей в истории, одновременно воспитывая троих своих сыновей.
После иммиграции из Колумбии в 1970–80-е годы она занималась торговлей кокаином в Нью-Йорке и Майами, а затем была арестована в 1985 году. Бланко стала первой в истории женщиной-преступницей, ставшей миллиардершей.
Шоураннер проекта — создатель сериалов «Нарко» и «Нарко: Мексика» Андрес Баис. Сценарий написали Ингрид Эскахеда («Правосудие») и Даг Миро («Нарко»). Роль Грисельды в шоу исполнила София Вергара («Мачете убивает»). Помимо нее, в актерский состав вошли Альберто Герра («Нарко: Мексика»), Ванесса Ферлито («Сопрано»), Альберто Амманн («Нарко»), Кристиан Тэппен («Великое ограбление») и другие.