Беркович назвала пыткой ее путь на похороны бабушки. Она провела 25 часов в неотапливаемом автозаке

В ответ судья заявила, что впервые слышит о поездке Беркович на похороны, и усомнилась в ее законности. «Это, я так понимаю, надо писать письмо в адрес правоохранительных органов, каким образом у нас человек, содержащийся под стражей, присутствует на похоронах. То есть какими законами и нормами, когда человек находится под стражей, руководствовался следственный орган о том, чтобы вас доставили на похороны к бабушке. Правильно я понимаю? А сейчас вы высказываете мне претензии о том, что вам не предоставили условий для того, чтобы вас доставили», — сказала судья.