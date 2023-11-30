Беркович назвала пыткой ее путь на похороны бабушки. Она провела 25 часов в неотапливаемом автозаке

Женя Беркович на заседании суда назвала пыткой способ ее перевозки на похороны бабушки Нины Катерли. Аудиозапись выступления режиссерки опубликовал в телеграме журналист Василий Полонский.
Беркович уверена, что для людей, кто организовал ее поездку на похороны, это был акт милосердия, но «именно благодаря той мере пресечения, которая была избрана судьей Рахматовым, акт милосердия превратился в акт пытки».
По словам режиссерки, она 25 часов провела «в клетке автозака, который не отапливается». Никто не предупреди ее, куда она едет, поэтому Беркович все это время была в легкой куртке, осенних кроссовках и без еды.
Подсудимая отметила, что в туалет ее выпустили дважды, она не могла спать, стоять и нормально сидеть. Из‑за этого сейчас ей больно вставать и садиться.
В ответ судья заявила, что впервые слышит о поездке Беркович на похороны, и усомнилась в ее законности. «Это, я так понимаю, надо писать письмо в адрес правоохранительных органов, каким образом у нас человек, содержащийся под стражей, присутствует на похоронах. То есть какими законами и нормами, когда человек находится под стражей, руководствовался следственный орган о том, чтобы вас доставили на похороны к бабушке. Правильно я понимаю? А сейчас вы высказываете мне претензии о том, что вам не предоставили условий для того, чтобы вас доставили», — сказала судья.
В свою очередь адвокат Светланы Петрийчук сообщила на заседании, что ее подзащитная сейчас сидит в одной камере с сектантками, которые убивали и ели людей.
На заседании рассматривалась апелляция на продление ареста Беркович и Петрийчук. Суд отклонил просьбу защиты и оставил театральных деятельниц в СИЗО.