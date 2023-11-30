В Нью-Йорке зашифруют радиопереговоры полиции. Репортеры-стрингеры и горожане-любители грустят

Балхетчет посетовал, что шифрование полицейских радиочастот замедляет время реагирования, поэтому к моменту его прибытия жертв, подозреваемых и свидетелей может уже не оказаться рядом, а телеканалы не хотят покупать кадры без них. В качестве подработки он рассматривает съемку свадеб и роликов для бизнеса — это более прибыльно и менее опасно. «У меня есть жена и годовалый ребенок. Я не могу быть стрингером вечно. Я бы хотел снова жить нормальной дневной жизнью», — признался ночной охотник.