«Ночлежка» рассказала о рекордной смертности бездомных в Москве в 2022 году

Директор организации «Ночлежка» в Москве Дарья Байбакова опубликовала данные Росстата о рекордной смертности бездомных людей в 2022 году.
Самый резкий всплеск смертности заметили в Москве и Московской области. По данным Росстата, в 2022 году в столице умерли 5915 бездомных — в два раза больше, чем в 2021 году, и максимум с 2016 года.
Байбакова рассказала, что организация запрашивает такую статистику каждый год начиная с 2016-го, отслеживая с ее помощью динамику смертности. В этом году сотрудники «Ночлежки» получили данные по 182 крупным городам из всех субъектов России — в 2022-м в этих городах зафиксировали 40 тыс. смертей бездомных.
«40 тысяч человек — это, например, все население города Торжок в Тверской области», — пояснила директор организации. По ее словам, общая смертность снизилась почти на четверть по сравнению с 2021 годом, однако смертность бездомных в этих же городах выросла на 12%.
Самая высокая доля смертей бездомных от общей смертности зафиксирована в Симферополе (14,5%) , Магадане (13,8%) и Домодедово (12,8%). Средний же процент по России составляет 4,4% — это тоже максимальный показатель с 2016 года. Среди городов, где эта доля превышает 10%, — Подольск, Люберцы, Красногорск, Пушкин, Раменское, Братск, Иркутск, Петропавловск-Камчатский, Северск и Томск.