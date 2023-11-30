Видео: президент Германии прилетел в Катар, но его никто не встретил. Он полчаса просидел в самолете

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер прилетел в Катар на переговоры, но его никто не встретил. Об этом пишет журнал Spiegel.
Президент около получаса ожидал прибытия встречающих его официальных лиц. При этом в Дохе в этот момент было около 30 градусов жары. Штайнмайер находился в самолете один, так как все сопровождающие лица его покинули.
По данным Spiegel, президент несколько раз подходил к открытым дверям лайнера в ожидании встречающих. В это время у самолета была расстелена красная дорожка и стоял караул.
Инцидент произошел из‑за того, что Airbus A350 со Штайнмайером на борту прибыл в Доху раньше запланированного времени. После некоторого ожидания президента все же встретили официальные лица Катара.
Штайнмайер прибыл на встречу с эмиром Тамимом бен Хамадом Аль Тани, чтобы обсудить освобождение заложников, похищенных движением ХАМАС в секторе Газа. Spiegel утверждает, что Катар играет в этом важную посредническую роль.