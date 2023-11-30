Реклама
Новости

Видео: президент Германии прилетел в Катар, но его никто не встретил. Он полчаса просидел в самолете

Дарья Мельникова
Сегодня в 14:24

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер прилетел в Катар на переговоры, но его никто не встретил. Об этом пишет журнал Spiegel.

Президент около получаса ожидал прибытия встречающих его официальных лиц. При этом в Дохе в этот момент было около 30 градусов жары. Штайнмайер находился в самолете один, так как все сопровождающие лица его покинули.

По данным Spiegel, президент несколько раз подходил к открытым дверям лайнера в ожидании встречающих. В это время у самолета была расстелена красная дорожка и стоял караул.

Инцидент произошел из‑за того, что Airbus A350 со Штайнмайером на борту прибыл в Доху раньше запланированного времени. После некоторого ожидания президента все же встретили официальные лица Катара.

Штайнмайер прибыл на встречу с эмиром Тамимом бен Хамадом Аль Тани, чтобы обсудить освобождение заложников, похищенных движением ХАМАС в секторе Газа. Spiegel утверждает, что Катар играет в этом важную посредническую роль.

расскажите друзьям
теги
Хамас
люди
Франк-Вальтер Штайнмайер
Читайте также
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»