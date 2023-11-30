На вручении премии «Золотой граммофон» участникам СВО подарили по миллиону рублей

На ежегодной музыкальной премии «Золотой граммофон» на сцену пригласили двух участников боевых действий на территории Украины. Ведущие церемонии — певица Ирина Дубцова и владелец «Русской медиагруппы» Владимир Киселев — вручили военным по сертификату на миллион рублей «за подбитые „Леопарды“». Об этом сообщили «Известия».
Со сцены художественный руководитель рок-группы «Земляне» призвал присоединиться к инициативе и других деятелей искусства: Игоря Крутого, Игоря Матвиенко и Олега Газманова, которого он назвал «главным сакральным борцом за офицерскую господскую честь».
«Все они достойные артисты. Я надеюсь, что они не только заявляют о том, что они граждане своей страны, но и присоединятся. И из категории ждунов перейдут в категорию светлой стороны жизни», — сказал Киселев.
Летом Киселев заявил, что будет награждать участников боевых действий на территории Украины за «каждый подбитый танк „Леопард“». Акцию бизнесмена поддержали артисты Григорий Лепс, Николай Басков и Денис Майданов.