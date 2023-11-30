Себастьян Стэн сыграет Дональда Трампа в фильме «Ученик»

Себастьян Стэн, известный по роли Баки Барнса в фильмах Marvel, сыграет молодого Дональда Трампа в фильме «Ученик» иранского режиссера Али Аббаси, создателя фильмов «Убийца „Священный паук“», «Шелли» и «На границе миров». Об этом сообщил Variety.
В актерский состав также войдут обладатель премии «Эмми» за роль в сериале «Наследники» Джереми Стронг и Мария Бакалова («Борат-2», «Тела, тела, тела»). Стронг предстанет в роли политика и юриста Роя Кона, а Бакалова сыграет жену Дональда Ивану Трамп.
Цитируя лонглайн фильма, «Ученик» — это исследование власти и амбиций в мире коррупции и обмана. Это история наставника и протеже, повествующая о происхождении американской династии. Картина расскажет об одних из самых влиятельных людей мира и моральной цене культуры «победителей и проигравших».
Сценарий для ленты напишет Габриэль Шерман, автор книги «Самый громкий голос в комнате». Роман послужил вдохновением для одноименного мини-сериала Showtime, в котором Расселл Кроу сыграл Роджера Айлза, генерального директора Fox News Channel.
О жизни и карьере известного бизнесмена и политика уже не раз снимали фильмы и сериалы. Среди них — документальные картины «Вас трампировали», «Опасная игра» и ТВ-шоу «Трамп: американская мечта» и «Правило Коми».
Сам Трамп появлялся в эпизодических ролях во многих лентах, включая «Один дома-2» и «Образцовый самец». В 2019 году он стал обладателем двух премий «Золотая малина» за исполнение самого себя в документалках «Призраки этого не делают» и «Фаренгейт 11/9».