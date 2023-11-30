Умер бывший госсекретарь США Генри Киссинджер

Хайнц Альфред Киссинджер родился 27 мая 1923 года в Фюрте, Германия. В 1938 году он и его семья бежали из нацистской Германии в США. Став американским гражданином в 1943 году, Киссинджер отслужил в 84-й армейской дивизии с 1943 по 1946 год и был награжден Бронзовой звездой. Позже он служил в Корпусе контрразведки в оккупированной Германии и до 1959 года находился в резерве армии США. Он также получил докторскую степень в Гарвардском университете, где преподавал международные отношения в течение почти 20 лет.