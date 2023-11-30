Реклама
Новости

Умер бывший госсекретарь США Генри Киссинджер

Александр Голиков
Сегодня в 08:31

Генри Киссинджер, бывший госсекретарь США, умер в возрасте 100 лет. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на его консалтинговую компанию Kissinger Associates.

Киссинджер работал в администрациях Ричарда Никсона и Джеральда Форда в 1969–1977 годах. Сначала он занимал пост советника по национальной безопасности, а потом госсекретаря США.

Киссинджер был одним из первых, кто продвигал политику разрядки в отношениях с Советским Союзом и Китаем. Считается, что во многом благодаря его усилиям был подписан советско-американский Договор об ограничении стратегических вооружений (ОСВ-1) и Договор об ограничении систем противоракетной обороны. За свою работу по прекращению войны во Вьетнаме Киссинджер в 1973 году получил Нобелевскую премию мира.

Хайнц Альфред Киссинджер родился 27 мая 1923 года в Фюрте, Германия. В 1938 году он и его семья бежали из нацистской Германии в США. Став американским гражданином в 1943 году, Киссинджер отслужил в 84-й армейской дивизии с 1943 по 1946 год и был награжден Бронзовой звездой. Позже он служил в Корпусе контрразведки в оккупированной Германии и до 1959 года находился в резерве армии США. Он также получил докторскую степень в Гарвардском университете, где преподавал международные отношения в течение почти 20 лет.

расскажите друзьям
теги
Гарвардский университет
люди
Генри КиссинджерРичард НиксонДжеральд Форд
Читайте также
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»