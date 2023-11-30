Умер бывший госсекретарь США Генри Киссинджер

Генри Киссинджер, бывший госсекретарь США, умер в возрасте 100 лет. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на его консалтинговую компанию Kissinger Associates.
Киссинджер работал в администрациях Ричарда Никсона и Джеральда Форда в 1969–1977 годах. Сначала он занимал пост советника по национальной безопасности, а потом госсекретаря США.
Киссинджер был одним из первых, кто продвигал политику разрядки в отношениях с Советским Союзом и Китаем. Считается, что во многом благодаря его усилиям был подписан советско-американский Договор об ограничении стратегических вооружений (ОСВ-1) и Договор об ограничении систем противоракетной обороны. За свою работу по прекращению войны во Вьетнаме Киссинджер в 1973 году получил Нобелевскую премию мира.
Хайнц Альфред Киссинджер родился 27 мая 1923 года в Фюрте, Германия. В 1938 году он и его семья бежали из нацистской Германии в США. Став американским гражданином в 1943 году, Киссинджер отслужил в 84-й армейской дивизии с 1943 по 1946 год и был награжден Бронзовой звездой. Позже он служил в Корпусе контрразведки в оккупированной Германии и до 1959 года находился в резерве армии США. Он также получил докторскую степень в Гарвардском университете, где преподавал международные отношения в течение почти 20 лет.