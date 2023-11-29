Проект «Сноб» назвал победителей ежегодной премии «Сделано в России»

Проект «Сноб» назвал победителей 12-й ежегодной премии «Сделано в России». Их объявили на церемонии награждения, которая прошла на Новой сцене Театра на Таганке.
Церемония прошла в формате спектакля — его поставил основатель театрального коллектива «немхат» Александр Шумилин. Награды вручили в 13 номинациях, победителей выбирали редакция, члены клуба и читатели «Сноба».
В категории «Фокус внимания» победил сериал «Кибердеревня». Лучшим гастрономическим проектом стала чайная «Нитка». В секции алкоголя выделили пивоварню Brewlok.
Триумфатором номинации «Про себя и вслух» стало издательство «Дом историй». Лучшей театральной постановкой признали спектакль «Чагин» театра «Современник». В музыкальной категории победил альбом Ксении Минаевой «Диско шар».
Проект Solomon.help стал лидером в номинации «Человек человеку человек», а музей Permm оказался лучшим проектом, посвященным городской среде. В секции «Искатели» (наука и технологии) наградили биотех-стартап NovoSkin и проект «Цифровое искусство», «Интеррос».
Самой успешной модной инициативой признали бренд Lime, а лучшим бизнесом стала сеть магазинов Charity Shop. Хаски-деревня «Рузская Аляска» победила в категории «По России с любовью», а в специальной номинации «Теория и практика важных дел» выделился проект «Заслуженный отдых».
Конкурсная программа проходила в три этапа: сперва сформировали лонг-лист, затем отобрали номинантов шорт-листа и запустили открытое голосование.
Кто входил в шорт-лист
«Фокус внимания» (кино, сериалы, анимация):
сериал «Фишер»;
сериал «Кибердеревня»;
фильм «Фрау»;
сериал «Король и шут»;
сериал «Актрисы»;
сериал «Балет»;
фильм «Клетка ищет птицу».
«Дело вкуса» (гастрономия):
кафе Fresco;
чайная «Нитка»;
проект «Культура»;
кафе «Март»;
ресторан «Горячий цех»;
ресторан Folk;
ресторан Zuma.
«Градусы качества» (алкоголь):
усадьба «Маркотх»;
винодел Андрюс Юцис;
джин Gintl;
Simple Wine News;
винодельня Gunko Winery;
винодельня Château de Talu;
пивоварня Brewlok.
«Про себя и вслух» (текст):
«Бронепароходы» Алексея Иванова;
«Последний день лета» Андрея Подшибякина;
«Истребление персиян» Татьяны Толстой;
«Снарк снарк» Эдуарда Веркина;
подкаст «Дела»;
издательство «Дом историй».
«Место действия» (театр):
«Чагин», театр «Современник»;
«Черная кошка, белый кот», Театр на Таганке;
«Тахир и Зухра», театр «Шалом»;
«Котлован», театр «Старый дом»;
«Леопольдштадт», РАМТ;
«Двадцать третий», «Мастерская Петра Фоменко»;
«Черная пурга», Новокузнецкий драматический театр.
«Сам себе музыкант» (музыка):
альбом «Диско шар», Ксения Минаева;
проект «Три степени свободы: музыка > кино > СССР», Олег Нестеров;
мини-альбом «Дочь», группа hehehe;
альбом Acume, группа «Синекдоха Монток».
«Человек человеку человек» (общество):
телеграм-бот ISeeHomelessBot;
проект «Дом на полдороги» от «Ночлежки»;
проект «Гипераммониемия» фонда «Жизнь как чудо»;
проект «Чистый Алтай»;
деловой клуб SOLOMON.help;
кофейня «Спэшл»;
инклюзивный кластер «Гнездо».
«Среда обитания» (городская среда):
музей современного искусства Zaman;
музей современного искусства PERMM;
центр изучения конструктивизма «Зотов»;
букинистический магазин «Академия»;
культурный центр «Левашовский хлебозавод»;
креативное пространство «Станкозавод».
«Искатели» (наука и технологии):
книга «Правда о раке» Максима Котова;
научная IT-платформа CoLab;
русско-эвенкийский переводчик Ayana;
нейросеть YandexGPT;
комплекс HIFU-терапии, Ростех и СПбПУ;
биотех-стартап NovoSkin и проект «Цифровое искусство», «Интеррос».
«Содержание формы» (мода):
бренд Ushatáva;
сервис Oskelly;
бренд Razumno;
бренд SAMB;
бренд YuliaWave;
бренд Limé;
магазин Peak.
«По России с любовью» (путешествия):
хаски-деревня «Рузская Аляска»;
круизы Volga Dream;
отель на курорте «Манжерок»;
агрегатор для сельского туризма «Свое за городом»;
ресторанно-гостиничный холдинг WeFamilyGroup;
железнодорожный круиз «К виноградникам у моря».
«Неваляшки: устойчивый бизнес» (бизнес):
«Магнит», проект «Розничный фудшеринг»;
«Вкусно — и точка», ребрендинг и запуск двух новых проектов;
«Ситидрайв», сервис для людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья;
«Яндекс», проект «Помощь рядом»;
«Билайн», создание курса по цифровой грамотности для незрячих детей и подростков;
сеть магазинов Charity Shop, проект по осознанному потреблению;
Ozon, проект по социальной адаптации осужденных;
«Сибур», продажа токенизированных углеродных единиц;
«Авито», проект «Знак добра».
«Теория и практика важных дел»:
проект «Доктор Жест»;
проект «Заслуженный отдых»;
проект для объединения поколений «Варежки»;
проект «Здоровое зрение»;
сервис «Кардионет»;
проект «Сердце».