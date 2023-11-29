Проект «Сноб» назвал победителей ежегодной премии «Сделано в России»

«Магнит», проект «Розничный фудшеринг»;

«Вкусно — и точка», ребрендинг и запуск двух новых проектов;

«Ситидрайв», сервис для людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья;

«Яндекс», проект «Помощь рядом»;

«Билайн», создание курса по цифровой грамотности для незрячих детей и подростков;

сеть магазинов Charity Shop, проект по осознанному потреблению;

Ozon, проект по социальной адаптации осужденных;

«Сибур», продажа токенизированных углеродных единиц;

«Авито», проект «Знак добра».