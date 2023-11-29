Реклама
Новости

Студия Blumhouse опубликовала трейлер хоррора «Проклятые воды» от продюсера Джеймса Вана

Юлия Онодэра
Вчера в 22:38

На ютуб-канале Rotten Tomatoes Trailers опубликовали трейлер хоррора «Проклятые воды» — нового проекта студии Blumouse и продюсера Джеймса Вана («Злое», «М3ГАН», «Проклятие монахини»).

Фильм выйдет на экраны 4 января. Он расскажет об ужасах, таящихся к бассейне на заднем дворе одного дома — популярном месте для вечеринок и семейного отдыха.

Режиссером ленты выступил Брайс Макгуайр, автор «Воображаемого друга» и «Unfollowed». Главные роли в картине исполнили Керри Кондон («Банши Инишерина»), Нэнси Ленехан («Как я встретил вашу маму») и Уайатт Расселл («Оверлорд»).

Фильм основан на короткометражке, снятой Макгуайром вместе с Робом Блэкхерстом. Расселл сыграл в картине бывшую звезду бейсбола, страдающего от дегенеративнго заболевания.

В попытках выздороветь герой переезжает с семьей в новый дом с бассейном. Однако вскоре зло, таящееся на задворках коттеджа, овладевает им и его близкими.

расскажите друзьям
люди
Джеймс ВанНэнси Ленехан
Читайте также
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»