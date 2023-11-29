Студия Blumhouse опубликовала трейлер хоррора «Проклятые воды» от продюсера Джеймса Вана

На ютуб-канале Rotten Tomatoes Trailers опубликовали трейлер хоррора «Проклятые воды» — нового проекта студии Blumouse и продюсера Джеймса Вана («Злое», «М3ГАН», «Проклятие монахини»).
Фильм выйдет на экраны 4 января. Он расскажет об ужасах, таящихся к бассейне на заднем дворе одного дома — популярном месте для вечеринок и семейного отдыха.
Режиссером ленты выступил Брайс Макгуайр, автор «Воображаемого друга» и «Unfollowed». Главные роли в картине исполнили Керри Кондон («Банши Инишерина»), Нэнси Ленехан («Как я встретил вашу маму») и Уайатт Расселл («Оверлорд»).
Фильм основан на короткометражке, снятой Макгуайром вместе с Робом Блэкхерстом. Расселл сыграл в картине бывшую звезду бейсбола, страдающего от дегенеративнго заболевания.
В попытках выздороветь герой переезжает с семьей в новый дом с бассейном. Однако вскоре зло, таящееся на задворках коттеджа, овладевает им и его близкими.