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Медведь идет в школу и покупает наркотики в трейлере сериала «Teд»

Юлия Онодэра
Сегодня в 21:12

На ютуб-канале Peacock опубликовали трейлер сериала «Тед» — приквела фильма «Третий лишний». Он выйдет 11 января на стриминговом сервисе Peacock.

Комедийное шоу расскажет о юности Джона Беннетта и его плюшевого медведя Теда, которая пришлась на 90-х годы. Действие сериала развернется в Массачусеттсе, когда Джон еще жил со своими родителями и ходил в школу.

Как показывает ролик, дела у Джона тогда обстояли не лучшим образом. Школа угнетала подростка, у которого, по его же словам, не было ни девушки, ни секса, ни опыта в курении.

«Я неудачник», — признается парень своему медведю, и тот решает изменить ситуацию. Он принаряжает лучшего друга и покупает наркотики, чтобы попробовать их вместе с Джоном.

После этого Тед решает наладить личную жизнь подростка. Получится ли у медведя найти девушку для Джона, станет ясно из семи эпизодов шоу.

Главные роли в нем исполнят Макс Беркхолдер, Скотт Граймс, Аланна Юбак и Джорджия Уигхэм. Медведя Теда озвучил создатель оригинального фильма Сет МакФарлейн.

Он же стал режиссером, сценаристом, исполнительным продюсером и шоураннером нового проекта. Помимо него, над «Тедом» работали Пол Корриган, Брэд Уолш, Эрик Хиггинс, Алана Клейман, Джейсон Кларк и Эми Карлсон.

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Джон БеннеттМакс БеркхолдерСкотт ГраймсАланна ЮбакПол КорриганБрэд УолшДжейсон КларкЭми Карлсон
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