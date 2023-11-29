Медведь идет в школу и покупает наркотики в трейлере сериала «Teд»

На ютуб-канале Peacock опубликовали трейлер сериала «Тед» — приквела фильма «Третий лишний». Он выйдет 11 января на стриминговом сервисе Peacock.
Комедийное шоу расскажет о юности Джона Беннетта и его плюшевого медведя Теда, которая пришлась на 90-х годы. Действие сериала развернется в Массачусеттсе, когда Джон еще жил со своими родителями и ходил в школу.
Как показывает ролик, дела у Джона тогда обстояли не лучшим образом. Школа угнетала подростка, у которого, по его же словам, не было ни девушки, ни секса, ни опыта в курении.
«Я неудачник», — признается парень своему медведю, и тот решает изменить ситуацию. Он принаряжает лучшего друга и покупает наркотики, чтобы попробовать их вместе с Джоном.
После этого Тед решает наладить личную жизнь подростка. Получится ли у медведя найти девушку для Джона, станет ясно из семи эпизодов шоу.
Главные роли в нем исполнят Макс Беркхолдер, Скотт Граймс, Аланна Юбак и Джорджия Уигхэм. Медведя Теда озвучил создатель оригинального фильма Сет МакФарлейн.
Он же стал режиссером, сценаристом, исполнительным продюсером и шоураннером нового проекта. Помимо него, над «Тедом» работали Пол Корриган, Брэд Уолш, Эрик Хиггинс, Алана Клейман, Джейсон Кларк и Эми Карлсон.