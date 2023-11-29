Картину Боттичелли «Мадонна с младенцем» восстановили спустя 50 лет после исчезновения из архивов

Полотно Сандро Боттичелли «Мадонна с младенцем» восстановили, после того как его обнаружили в семейном доме неподалеку от Неаполя. До этого о местонахождении картины ничего не было известно более 50 лет, сообщил The Guardian.
Изначально работа Боттичелли, которая сегодня стоит около 100 млн евро, хранилась в церкви в городе Санта-Мария-ла-Карита. Затем ее передали местной семье, которая разместила картину в частной резиденции.
Там полотно находилось на протяжении нескольких поколений. А после информация о местонахождении шедевра по неизвестным причинам исчезла из государственных архивов. Специалисты даже думали, что картина была утрачена.
Однако она более 50 лет хранилась в частном доме. Когда ее вновь обнаружили, выяснилось, что работа находится в плохом состоянии и требует серьезной реставрации.
В данный момент итальянская полиция выясняет, имела ли семья, хранившая полотно на протяжении десятилетий, права на нее.
«Мы оцениваем, приобрели ли они произведение искусства надлежащим образом… Если мы подтвердим, что семья, которой оно принадлежало, не имела права хранить его, тогда оно перейдет в руки государства», — пояснили правоохранители.
Они отметили, что если картина останется во владении семьи, ее все равно передадут в музей «для обеспечения большей безопасности».
По словам искусствоведа Пеппе Ди Массы, «Мадонна с младенцем» была одной из самых любимых работ самого Боттичелли. Образ Мадонны на ней вдохновлен Симонеттой Каттанео Веспуччи, музой и возлюбленной художника, скончавшейся в возрасте 23 лет.
Изначально картина была подарена папе Сиксту IV. Тот затем передал ее сельской церкви Санта-Мария-делле-Грацие в провинции Неаполь, чтобы выслужиться таким образом перед могущественным и богатым семейством Медичи.
«Папа Римский пожертвовал полотно небольшой сельской церкви в качестве дани уважения, чтобы получить экономическую поддержку от могущественной семьи Медичи для финансирования завершения Сикстинской капеллы», — заявил Ди Масса.