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Историку Юрию Дмитриеву присвоят звание праведника народов мира

Юлия Онодэра
Сегодня в 18:51

Российскому историку Юрию Дмитриеву, известному как глава карельского «Мемориала»*, присвоят звание праведника народов мира. Об этом рассказали в телеграм-канале общества «Мемориал»*.

Ассамблея ассоциации сада праведников в Милане включит Дмитриева в число людей, которых объединяет, по словам мэра Милана, «любовь к истине, свободе, справедливости». Церемония пройдет 6 марта 2024 года.

Сад праведников существует в Италии уже 20 лет. Он увековечивает имена людей, которые спасали человеческие жизни в условиях насилия, преследований или геноцида — или занимались сохранением памяти о жертвах мировых трагедий.

Как отмечает «Мемориал»*, Дмитриев был одним из тех, кто открыл место массовых захоронений жертв репрессий в СССР на территории Карелии и в течение многих лет составлял книги памяти погибших.

В 2016 году Дмитриев оказался в заключении. Его приговорили к 15 годам лишения свободы за изготовление порнографии и незаконное хранение части огнестрельного оружия, а также сексуализированное насилие по отношению к приемной дочери.

Дмитриев не признал свою вину. «Мемориал»* заявил, что считает его политическим заключенным.

До Дмитриева праведниками мира признавали других россиян, среди которых Анна Ахматова, Елена Боннэр, Юлий Даниэль, Евгения Гинзбург.

* Общество «Мемориал» признано Минюстом РФ иностранным агентом.

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Юрий ДмитриевАнна АхматоваЕлена БоннэрЮлий ДаниэльЕвгения Гинзбург
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