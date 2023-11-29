Историку Юрию Дмитриеву присвоят звание праведника народов мира

Российскому историку Юрию Дмитриеву, известному как глава карельского «Мемориала»*, присвоят звание праведника народов мира. Об этом рассказали в телеграм-канале общества «Мемориал»*.
Ассамблея ассоциации сада праведников в Милане включит Дмитриева в число людей, которых объединяет, по словам мэра Милана, «любовь к истине, свободе, справедливости». Церемония пройдет 6 марта 2024 года.
Сад праведников существует в Италии уже 20 лет. Он увековечивает имена людей, которые спасали человеческие жизни в условиях насилия, преследований или геноцида — или занимались сохранением памяти о жертвах мировых трагедий.
Как отмечает «Мемориал»*, Дмитриев был одним из тех, кто открыл место массовых захоронений жертв репрессий в СССР на территории Карелии и в течение многих лет составлял книги памяти погибших.
В 2016 году Дмитриев оказался в заключении. Его приговорили к 15 годам лишения свободы за изготовление порнографии и незаконное хранение части огнестрельного оружия, а также сексуализированное насилие по отношению к приемной дочери.
Дмитриев не признал свою вину. «Мемориал»* заявил, что считает его политическим заключенным.
До Дмитриева праведниками мира признавали других россиян, среди которых Анна Ахматова, Елена Боннэр, Юлий Даниэль, Евгения Гинзбург.