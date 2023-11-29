Мэтт Смит сыграет в адаптации романа Ника Кейва

В своем заявлении Кейв написал: «Наконец-то появился кто‑то, у кого хватило смелости взяться за эту нечестивую историю. Я в восторге от того, что студии Sky и Clerkenwell Films воплощают Банни на экране во всем его порочном великолепии. Я не могу придумать никого лучше, чем Мэтт Смит, кто мог бы сыграть его».