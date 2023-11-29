Мэтт Смит сыграет в адаптации романа Ника Кейва

Второй роман музыканта и писателя Ника Кейва «Смерть Банни Манро» адаптируют для сериала, сообщил The Hollywood Reporter.
Главную роль исполнит Мэтт Смит, сыгравший Одиннадцатого Доктора в «Докторе Кто», принца Филиппа в «Короне» и Деймона Таргариена в спин-оффе «Игры престолов» «Дом дракона». Смит также станет продюсером проекта.
В центре сюжета романа — коммивояжер с сексуальной зависимостью, который пытается пережить самоубийство своей жены и отправляется в развратное путешествие в компании 9-летнего сына. Режиссером выступит шведка Изабелла Эклеф, работавшая над фильмом «На границе миров» и сериалом «Дом с прислугой».
В своем заявлении Кейв написал: «Наконец-то появился кто‑то, у кого хватило смелости взяться за эту нечестивую историю. Я в восторге от того, что студии Sky и Clerkenwell Films воплощают Банни на экране во всем его порочном великолепии. Я не могу придумать никого лучше, чем Мэтт Смит, кто мог бы сыграть его».
Актер назвал роман «блестящим исследованием любви, горя и хаоса». «По своей сути это глубокая, трудная и нежная история об отце и сыне, переживающих утрату и перемены», — написал актер.
Сценарием сериала займется Пит Джексон, работавший над шоу «Somewhere Boy». Съемки должны начаться весной 2024 года.