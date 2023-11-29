МВД предложило обязать иностранцев подписывать «соглашение о лояльности» при въезде в РФ

Документ предусматривает, что мигрантам будет установлен запрет «злоупотреблять правом на свободу информации, в том числе путем распространения сведений, направленных на умаление или склонение к отрицанию конституционно значимых нравственных и иных ценностей, в том числе представлений о браке как союзе мужчины и женщины, семье, материнстве, отцовстве, детстве, на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, на искажение исторической правды о подвиге советского народа при защите Отечества и его вкладе в победу над фашизмом».