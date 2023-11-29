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МВД предложило обязать иностранцев подписывать «соглашение о лояльности» при въезде в РФ

Рустам Абдуллин
Сегодня в 10:57

МВД разработало законопроект, предлагающий создание «соглашения о лояльности» для иностранных граждан. Документ, накладывающий ряд ограничений, нужно будет подписывать при въезде в РФ, передает ТАСС со ссылкой на проект.

Так, «соглашение о лояльности» запрещает иностранцам критиковать государственную политику РФ, отрицать так называемые традиционные семейные ценности и искажать вклад советского народа во Второй мировой войне. Запреты нужны для «защиты национальных интересов РФ», пояснило ведомство.

Документ предусматривает, что мигрантам будет установлен запрет «злоупотреблять правом на свободу информации, в том числе путем распространения сведений, направленных на умаление или склонение к отрицанию конституционно значимых нравственных и иных ценностей, в том числе представлений о браке как союзе мужчины и женщины, семье, материнстве, отцовстве, детстве, на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, на искажение исторической правды о подвиге советского народа при защите Отечества и его вкладе в победу над фашизмом».

В «соглашении о лояльности» будет также указан запрет на «действия, направленные к принятию, изменению, отмене законов, а также небрежное отношение к окружающей среде, природным ресурсам, материальным и культурным ценностям». В законопроекте также упоминается запрет на «неуважение к многообразию региональных и этнокультурных укладов жизни населения России, традиционным российским духовно-нравственным ценностям».

Впервые с идеей обязать иностранцев подписывать подобные соглашения МВД выступило в 2021 году, но законопроект разработан не был, напоминает «Коммерсант».

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