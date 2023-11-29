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Умер оператор «Собачьего полдня» Виктор Кемпер

Александр Голиков
Сегодня в 10:00

Оператор Виктор Дж.Кемпер, работавший над фильмами «Собачий полдень», «Большое приключение Пи-Ви», «Каникулы» умер в возрасте 96 лет. Об этом сообщило Американское общество кинооператоров в своих соцсетях.

Самым известным проектом Кемпера стала биографическая криминальная драма «Собачий полдень» 1975 года режиссера Сидни Люмета с Аль Пачино в главной роли. Фильм, основанный на реальной истории ограбления банка и захвата заложников в Бруклине в 1972 году, был номинирован на шесть премий «Оскар» и внесен в Национальный реестр фильмов Библиотекой Конгресса США.

Оператор регулярно сотрудничал с режиссером Артуром Хиллером, с которым они сняли картины «Выход тигра» (1967) и «Ничего не вижу, ничего не слышу» (1989). Среди других выдающихся работ кинематографиста — «Правосудие для всех» (1979), «Улика» (1985), «Бетховен» (1991) и «Подарок на Рождество» (1996).

Виктор Кемпер родился 14 апреля 1927 года в Ньюарке, штат Нью-Джерси. Он окончил Университет Сетон-Холл в Саут-Ориндж и начал свою карьеру в киноиндустрии в качестве ассистента, работая над рекламой в EUE Studios в Нью-Йорке.

Кемпер был давним членом Американского общества кинематографистов (ASC), дважды занимая пост президента организации. В 1998 году он был удостоен награды ASC за выдающиеся достижения.

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