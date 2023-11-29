Умер оператор «Собачьего полдня» Виктор Кемпер

Самым известным проектом Кемпера стала биографическая криминальная драма «Собачий полдень» 1975 года режиссера Сидни Люмета с Аль Пачино в главной роли. Фильм, основанный на реальной истории ограбления банка и захвата заложников в Бруклине в 1972 году, был номинирован на шесть премий «Оскар» и внесен в Национальный реестр фильмов Библиотекой Конгресса США.