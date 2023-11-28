В Нью-Йорке приземлился самолет, выполнивший первый трансатлантический рейс на топливе SAF

Ранее, в декабре 2022 года, британский военный лайнер Airbus A330 выполнял полет на этом топливе. На прошлой неделе его также использовали для трансатлантического перелета бизнес-джета Gulfstream G600. Кроме того, авиакомпания Emirates опробовала SAF в качестве топлива для одного из четырех двигателей A380.