В Нью-Йорке приземлился самолет, выполнивший первый трансатлантический рейс на топливе SAF

Вечером 28 ноября в Нью-Йорке приземлился самолет, выполнивший первый трансатлантический пассажирский рейс на экологически чистом топливе SAF. Об этом сообщил Reuters.
Boeing 787 авиакомпании Virgin Atlantic вылетел из лондонского аэропорта Хитроу в 14:49 по московскому времени. На его борту находились миллиардер Ричард Брэнсон, глава Virgin Atlantic Шай Вейсс и министр транспорта Великобритании Марк Харпер.
Они прибыли в нью-йоркский аэропорт имени Кеннеди в 21:05 по московскому времени с опережением графика. Этот полет стал демонстрационным, в нем не участвовали рядовые пассажиры и грузы.
«Мы хотели показать, что это безопасно — совершать коммерческий перелет через Атлантику с использованием на 100% устойчивом авиационном топливе», — рассказал Вейсс.
Обратно в Великобританию Boeing 787 полетит, используя обычное топливо. Тем не менее, в авиакомпании эко-рейс считают достижением, которое «знаменует кульминацию более года радикального межпромышленного сотрудничества».
Топливо SAF, используемое для полета, изготовлено в основном из отработанного растительного масла и отходов животного жира, смешанных с небольшим количеством синтетического ароматического керосина, полученного из отходов кукурузы.
Ранее, в декабре 2022 года, британский военный лайнер Airbus A330 выполнял полет на этом топливе. На прошлой неделе его также использовали для трансатлантического перелета бизнес-джета Gulfstream G600. Кроме того, авиакомпания Emirates опробовала SAF в качестве топлива для одного из четырех двигателей A380.
Многие европейские компании заявляли, что хотели бы к 2030 году нарастить долю использования SAF для коммерческих перелетов до 10%. К 2050 году до 65% авиаперелетов должны совершаться на экологически чистом топливе.